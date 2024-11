Mauro Zárate habló sobre el buen presente de Vélez: ¿lo quiere ver campeón?

Embed MAURO HABLÓ DE VÉLEZ



De acuerdo al presente que ostenta el perfil en la #LigaProfesional, Zárate se refirió brevemente al equipo de Liniers.



— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 20, 2024

Qué dijo Mauro Zárate sobre su futuro cómo futbolista profesional

Respecto a su futuro como futbolista, Zárate aclaró que aún no tiene definido retirarse porque sigue con ganas, pero reveló que cuando lo haga se encaminará a ser entrenador: "No lo sé. No te puedo decir nada. Me gusta tanto esta redonda que me cuesta dejarla y también tengo ganas de disfrutar y de seguir con lo que es ser director técnico. Lo voy a pensar, me voy a tomar mi tiempo, voy a estar tranquilo y pensaré bien lo que quiero hacer porque no quiero fallar".

Qué es la Copa Potrero, la competencia impulsada por el Kun Agüero

La Copa Potrero, una nueva iniciativa impulsada por Sergio Kun Agüero, se juega del 15 al 24 de noviembre. El novedoso torneo de fútbol 7 busca reunir a los mejores equipos de barrio de la Argentina, con la participación de futbolistas profesionales e influencers.

Los partidos se juegan en el Club Municipal Lionel Messi, en Presidente Derqui, provincia de Buenos Aires, y se transmiten por ESPN, Disney+ y la plataforma Kick.