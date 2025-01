Mauro Zárate recordó el River-Boca de Madrid y su frase sobre irse del país: "La final fue hermosa"

image.png

La ida en La Bombonera había terminado 2-2 y Zárate no acumuló ni un minuto en cancha. Sin embargo, confiaba en tener su oportunidad en la vuelta. "Recuerdo cuando explotan todos los vidrios y empieza a entrar gas pimienta. No entendía qué habían tirado. El gas molestaba, picaba, era horrible", rememoró sobre el ataque al micro Xeneize que terminó suspendiendo el encuentro en Buenos Aires.

Zárate también detalló las complicaciones que enfrentaron algunos jugadores clave de Boca para llegar al partido decisivo: "Llegamos a Madrid con chicos importantes que estaban mal físicamente, como Pablo Pérez, que tenía el talón destrozado e infiltrado. También Cristian (Pavón) y Fernando (Gago) no estaban bien. Era entendible porque no se la quería perder nadie, pero nos costó mucho".

El delantero no ocultó su frustración por no haber tenido minutos en aquella final: "Guillermo (Barros Schelotto) no me pidió disculpas por no ponerme, pero sí charlamos después. Fue una final hermosa que perdimos. Total él sigue siendo ídolo de Boca y acá no cambia nada".

Mauro Zárate y la frase sobre "irse del país"

Zárate también se refirió a una de las declaraciones más recordadas que dejó aquella derrota: "El que pierde esta final tiene que irse del país". Con humor, recordó: "Me fui como un mes a Dubai y no volví más, ja".

Por último, el exjugador decidió quedarse con el lado positivo de aquella experiencia, a pesar de la derrota: "El primer tiempo anduvimos muy bien, pero había jugadores al límite. La final fue hermosa, no nos tocó ganar, pero fue hermosa". A pesar del paso del tiempo, la final de Madrid sigue generando emociones encontradas entre los protagonistas y los hinchas de ambos equipos, consolidándose como uno de los partidos más memorables en la historia del fútbol argentino.

