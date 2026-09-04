Franco Colapinto terminó con dudas en Monza: "En la FP1 muy bien, en la FP2 un poquito perdidos"

El registro de la primera tanda le permitió finalizar noveno, mientras que Paul Aron, quien ocupó el auto de Gasly durante esa sesión, terminó décimo. El francés regresó al Alpine en la práctica de la tarde. Colapinto, además, remarcó que el inconveniente quedó solucionado antes de la segunda práctica. Por eso, no generó una preocupación inmediata sobre la continuidad del fin de semana.

El Alpine perdió rendimiento durante la segunda práctica

La mayor preocupación del argentino estuvo relacionada con el funcionamiento general del monoplaza durante la FP2. En comparación con las sensaciones que había tenido algunas horas antes, el pilarense sintió que el auto perdió equilibrio y agarre. “En la FP2 estábamos un poquito perdidos. Dimos un paso para atrás. Hay que entender por qué. Si es la temperatura, porque hizo más calor o qué es lo que pasó. Costó más, el auto no iba tan bien, estaba un poco suelto”, explicó.

El piloto también describió cuáles fueron las principales dificultades que encontró al intentar llevar el A526 al límite. “No tenía grip (agarre) en mitad de curva e iba de trompa. En la salida tenía poco grip trasero. En general, no evolucionamos nada. Siento que empeoramos bastante”, afirmó.

La solución al problema de la FP1 dejó una señal positiva

A pesar de las dificultades, el joven de 23 años destacó que uno de los inconvenientes principales ya había sido solucionado y que el rendimiento mostrado durante la primera sesión demostró que existe potencial para mejorar.

“Tenemos que entender el por qué. Creo que la FP1 había sido muy positiva y el long run (tanda larga con combustible) fue muy bueno. Con las medias hice un tiempo rápido y tenía para mejorar. Hay que volver a eso y entender”, señaló. Y agregó: “Lo bueno es que lo del motor de la FP1 lo solucionamos. No pude utilizar el qualy sim (modo de clasificación). La FP2 estuvo un poco complicada”.

La lectura de Colapinto deja así una tarea concreta para los ingenieros de Alpine: determinar por qué el auto mostró un comportamiento más difícil durante la segunda práctica y comprobar si el problema estuvo relacionado con las temperaturas, la puesta a punto o el funcionamiento del paquete aerodinámico en las condiciones más exigentes.

¿Cuándo corre Colapinto en el Gran Premio de Italia?

Viernes 4 de septiembre

Práctica libre 1: 7.30

Práctica libre 2: 11.00

Sábado 5 de septiembre

Práctica libre 3: 7.30

Clasificación: 11.00

Domingo 6 de septiembre