Franco Colapinto terminó con dudas en Monza: "En la FP1 muy bien, en la FP2 un poquito perdidos"
El argentino cerró el viernes 11° en la segunda práctica del Gran Premio de Italia y explicó qué ocurrió con su Alpine tras estrenar el nuevo paquete de mejoras.
Franco Colapinto completó una jornada con sensaciones encontradas en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. El piloto argentino terminó 9° en la primera práctica y 11° en la segunda, donde registró un tiempo de 1:23.619, pero lejos de conformarse con los resultados, puso el foco en algunos inconvenientes que aparecieron durante el trabajo en pista.
La particularidad de este viernes en Monza fue que pudo utilizar por primera vez el paquete completo de actualizaciones del Alpine A526. La evolución había sido estrenada por Pierre Gasly en Zandvoort y ahora ambos monoplazas cuentan con la misma especificación. El objetivo de la escudería francesa es mejorar su rendimiento y volver a acercarse de manera habitual a la zona de puntos.
Sin embargo, el argentino terminó la segunda sesión con una sensación menos positiva que la que había dejado durante la mañana. Ante los micrófonos de ESPN, reconoció que hubo un retroceso en el comportamiento del auto y señaló que el equipo tendrá que analizar los datos para encontrar las causas.
Franco Colapinto explicó qué pasó con el motor
El primer inconveniente apareció durante la FP1. A pesar de haber conseguido rápidamente un buen registro, explicó que no pudo aprovechar al máximo la simulación de clasificación debido a un problema en la unidad de potencia.
“En la FP1 muy bien. Salí, di cuatro vueltas y ya hice el tiempo. Después tuve un problema con el motor en el low-fuel (poco combustible) con las blandas. Tendría que haber mejorado cinco décimas. Tendría que haber hecho un tiempo parecido al que hice ahora (FP2). Un poquito mejor, de hecho”, explicó el argentino.
El registro de la primera tanda le permitió finalizar noveno, mientras que Paul Aron, quien ocupó el auto de Gasly durante esa sesión, terminó décimo. El francés regresó al Alpine en la práctica de la tarde. Colapinto, además, remarcó que el inconveniente quedó solucionado antes de la segunda práctica. Por eso, no generó una preocupación inmediata sobre la continuidad del fin de semana.
El Alpine perdió rendimiento durante la segunda práctica
La mayor preocupación del argentino estuvo relacionada con el funcionamiento general del monoplaza durante la FP2. En comparación con las sensaciones que había tenido algunas horas antes, el pilarense sintió que el auto perdió equilibrio y agarre. “En la FP2 estábamos un poquito perdidos. Dimos un paso para atrás. Hay que entender por qué. Si es la temperatura, porque hizo más calor o qué es lo que pasó. Costó más, el auto no iba tan bien, estaba un poco suelto”, explicó.
El piloto también describió cuáles fueron las principales dificultades que encontró al intentar llevar el A526 al límite. “No tenía grip (agarre) en mitad de curva e iba de trompa. En la salida tenía poco grip trasero. En general, no evolucionamos nada. Siento que empeoramos bastante”, afirmó.
La solución al problema de la FP1 dejó una señal positiva
A pesar de las dificultades, el joven de 23 años destacó que uno de los inconvenientes principales ya había sido solucionado y que el rendimiento mostrado durante la primera sesión demostró que existe potencial para mejorar.
“Tenemos que entender el por qué. Creo que la FP1 había sido muy positiva y el long run (tanda larga con combustible) fue muy bueno. Con las medias hice un tiempo rápido y tenía para mejorar. Hay que volver a eso y entender”, señaló. Y agregó: “Lo bueno es que lo del motor de la FP1 lo solucionamos. No pude utilizar el qualy sim (modo de clasificación). La FP2 estuvo un poco complicada”.
La lectura de Colapinto deja así una tarea concreta para los ingenieros de Alpine: determinar por qué el auto mostró un comportamiento más difícil durante la segunda práctica y comprobar si el problema estuvo relacionado con las temperaturas, la puesta a punto o el funcionamiento del paquete aerodinámico en las condiciones más exigentes.
¿Cuándo corre Colapinto en el Gran Premio de Italia?
Viernes 4 de septiembre
- Práctica libre 1: 7.30
- Práctica libre 2: 11.00
Sábado 5 de septiembre
- Práctica libre 3: 7.30
- Clasificación: 11.00
Domingo 6 de septiembre
- Carrera a 53 vueltas: 10.00
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