Dibu Martínez cambia de dorsal en Chelsea y ya no utilizará el numero 26 de su debut

El debut del Dibu Martínez con los Blues

Martínez tuvo que esperar muy poco para ponerse los guantes y defender oficialmente el arco de Chelsea. El director técnico español decidió incluirlo rápidamente entre los titulares y lo mandó al campo ante Brighton, en Stamford Bridge. El encuentro terminó con triunfo de los Blues por 4-3 y el argentino tuvo una participación activa durante los 90 minutos.

El partido tuvo un ritmo intenso y obligó al arquero a intervenir en distintas oportunidades, especialmente durante el tramo final, cuando Brighton buscó llegar al empate.

La victoria permitió a Chelsea sumar tres puntos importantes y comenzar a darle forma al proyecto encabezado por Alonso. Para Martínez, en tanto, significó el inicio de una etapa en un club de enorme tradición dentro del fútbol inglés.