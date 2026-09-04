Dibu Martínez cambia de dorsal en Chelsea y ya no utilizará el numero 26 de su debut
El arquero argentino dejó atrás el dorsal del primer partido y tendrá desde ahora uno de los dorsales más emblemáticos para los arqueros de los Blues.
Emiliano “Dibu” Martínez tendrá un cambio importante en su camiseta de Chelsea apenas unos días después de haber debutado oficialmente con el conjunto londinense. El arquero argentino había comenzado su ciclo en Stamford Bridge con el número 26, pero ahora pasará a utilizar el dorsal 1, una vez que quedó disponible tras la salida de Robert Sánchez.
La modificación se produjo después de que el guardameta español dejara los Blues para continuar su carrera en Italia. Con ese movimiento, la 1 quedó libre y Martínez decidió hacerse con uno de los dorsales más tradicionales para un arquero. De esta manera, el campeón del mundo con la Selección Argentina deja atrás el número que llevó en su estreno frente a Brighton y asumirá la temporada con una identificación mucho más habitual para su posición.
Dibu Martínez y el cambio de dorsal en Chelsea
La particularidad es que Martínez había elegido la camiseta 26 al momento de incorporarse al equipo dirigido por Xabi Alonso. No se trató de una elección casual: ese número tiene una historia especial dentro de Chelsea, ya que estuvo relacionado con John Terry, una de las grandes leyendas de la institución.
Antes de su llegada a Londres, el arquero argentino utilizó durante varios años el dorsal 23, especialmente identificado con su etapa en Aston Villa y con su recorrido en la Scaloneta. Sin embargo, ese número ya estaba ocupado en Chelsea, por lo que debió buscar otra alternativa.
El 26 apareció entonces como una opción con un significado particular: lo había utilizado durante distintas etapas de su carrera en Inglaterra, incluyendo su paso por Arsenal y algunos de sus préstamos antes de consolidarse definitivamente en Aston Villa. Además, el número también quedó vinculado a Terry, quien compartió con el argentino su etapa en el conjunto de Birmingham como integrante del cuerpo técnico.
El debut del Dibu Martínez con los Blues
Martínez tuvo que esperar muy poco para ponerse los guantes y defender oficialmente el arco de Chelsea. El director técnico español decidió incluirlo rápidamente entre los titulares y lo mandó al campo ante Brighton, en Stamford Bridge. El encuentro terminó con triunfo de los Blues por 4-3 y el argentino tuvo una participación activa durante los 90 minutos.
El partido tuvo un ritmo intenso y obligó al arquero a intervenir en distintas oportunidades, especialmente durante el tramo final, cuando Brighton buscó llegar al empate.
La victoria permitió a Chelsea sumar tres puntos importantes y comenzar a darle forma al proyecto encabezado por Alonso. Para Martínez, en tanto, significó el inicio de una etapa en un club de enorme tradición dentro del fútbol inglés.
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