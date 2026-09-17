Max Verstappen largó último, superó a 100 rivales y ganó un increíble desafío en Silverstone

Verstappen aceleró en la parte decisiva

Con el paso de las vueltas, la diferencia entre Verstappen y sus perseguidores continuó ampliándose. El piloto aprovechó su experiencia competitiva para superar rivales en distintos sectores del trazado de Silverstone y acercarse cada vez más al objetivo establecido por la organización.

La remontada tuvo su momento decisivo cuando consiguió adelantar a Jacky Martens y Zac Alsop. Esa maniobra le permitió completar el desafío en solamente 14 vueltas, muy por debajo de las 30 previstas originalmente para la carrera.

El podio del desafío en Silverstone

Verstappen terminó en lo más alto de una competencia que había comenzado desde el extremo opuesto de la clasificación. Jacky Martens y Zac Alsop finalizaron detrás del piloto de Red Bull y completaron las posiciones de privilegio.

El resultado convirtió al desafío en una nueva demostración de la velocidad del cuatro veces campeón mundial, esta vez en un contexto completamente diferente al de la Fórmula 1. El neerlandés debió superar a una gran cantidad de participantes, lidiar con una largada accidentada y encontrar espacios dentro de un pelotón extremadamente numeroso.