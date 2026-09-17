Max Verstappen largó último, superó a 100 rivales y ganó un increíble desafío en Silverstone
El piloto de Red Bull participó de una carrera de kartings de alquiler pactada a 30 vueltas. A pesar de comenzar desde el fondo, avanzó a toda velocidad y completó el objetivo en apenas 14 giros.
Max Verstappen volvió a demostrar su velocidad al volante, aunque esta vez lejos de un monoplaza de Fórmula 1. El piloto neerlandés fue protagonista de un particular desafío organizado por Red Bull en Silverstone, donde debió enfrentarse a 100 competidores a bordo de kartings de alquiler.
La prueba tenía una dificultad adicional para el cuatro veces campeón mundial: debía comenzar la carrera desde la última posición. El objetivo era atravesar el pelotón y completar una remontada que, por las características del circuito y la cantidad de participantes, aparecía como un verdadero desafío.
La competencia había sido establecida sobre un total de 30 vueltas, pero Verstappen no necesitó llegar ni siquiera a la mitad de ese recorrido para cumplir con la misión. Su ritmo desde los primeros metros le permitió avanzar posiciones de manera constante hasta colocarse rápidamente entre los principales protagonistas.
El desafío de Max Verstappen en Silverstone
La salida estuvo marcada por el caos propio de una competencia con un centenar de kartings compartiendo pista. En medio del desorden inicial, consiguió encontrar espacios y aprovechar cada oportunidad para adelantar. El neerlandés cerró la primera vuelta en el puesto 43, lo que significó una ganancia de 57 posiciones en apenas un giro. A partir de ese momento, su avance continuó a un ritmo vertiginoso.
El piloto de Red Bull no se conformó con esa primera remontada. En las vueltas siguientes siguió escalando dentro de la clasificación y consiguió acercarse progresivamente al grupo de punta. Su ritmo quedó reflejado en un dato contundente: antes de completar las diez vueltas ya había conseguido instalarse dentro de los 20 primeros.
Verstappen aceleró en la parte decisiva
Con el paso de las vueltas, la diferencia entre Verstappen y sus perseguidores continuó ampliándose. El piloto aprovechó su experiencia competitiva para superar rivales en distintos sectores del trazado de Silverstone y acercarse cada vez más al objetivo establecido por la organización.
La remontada tuvo su momento decisivo cuando consiguió adelantar a Jacky Martens y Zac Alsop. Esa maniobra le permitió completar el desafío en solamente 14 vueltas, muy por debajo de las 30 previstas originalmente para la carrera.
El podio del desafío en Silverstone
Verstappen terminó en lo más alto de una competencia que había comenzado desde el extremo opuesto de la clasificación. Jacky Martens y Zac Alsop finalizaron detrás del piloto de Red Bull y completaron las posiciones de privilegio.
El resultado convirtió al desafío en una nueva demostración de la velocidad del cuatro veces campeón mundial, esta vez en un contexto completamente diferente al de la Fórmula 1. El neerlandés debió superar a una gran cantidad de participantes, lidiar con una largada accidentada y encontrar espacios dentro de un pelotón extremadamente numeroso.
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