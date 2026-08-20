Max Verstappen seguirá en Red Bull y puso fin a las dudas sobre su futuro en la Fórmula 1

El piloto también puso el foco en el vínculo personal que desarrolló con la estructura a lo largo de una década. “Siempre lo he dicho: el equipo es como una segunda familia para mí y me siento muy en casa. Llegué al equipo con la esperanza de poder ganar carreras. Lo que hemos logrado juntos ha sido simplemente maravilloso, hemos compartido muchos momentos increíbles y hemos ganado cuatro campeonatos mundiales”.

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El futuro de Max había generado incertidumbre

La confirmación de su continuidad pone punto final a meses de especulaciones. Durante la temporada 2026, el futuro de Verstappen se convirtió en uno de los grandes temas de conversación dentro del paddock. El piloto de 28 años había evitado confirmar durante un largo período qué haría una vez finalizado su contrato vigente. Incluso tomó fuerza la posibilidad de que pudiera abandonar Red Bull o directamente analizar un futuro fuera de la Fórmula 1.

La situación se hizo todavía más intensa cuando trascendió que su anterior contrato incluía una cláusula de rescisión que podía permitirle desvincularse al término de la presente temporada. Sin embargo, en mayo el propio Verstappen había dado una señal importante al confirmar que estaría en la parrilla de la Fórmula 1 en 2027, aunque todavía no había definido públicamente en qué equipo. Ahora ya no quedan interrogantes: seguirá en Red Bull hasta 2030.

Cuatro títulos y 71 victorias para Verstappen en la F1

Desde su llegada a Red Bull, Verstappen se convirtió en uno de los pilotos más exitosos de la Fórmula 1 moderna. A los 28 años, ya acumula cuatro campeonatos mundiales y 71 triunfos en Grandes Premios.

La temporada 2026, sin embargo, está siendo diferente. Hasta el momento, el neerlandés no consiguió victorias y marcha quinto en el Campeonato de Pilotos con 109 puntos, a 110 unidades del líder Kimi Antonelli, que suma 219. Antes del receso de verano, había conseguido subir al podio en tres de las últimas cuatro carreras, una señal de que Red Bull todavía tiene margen para recuperar competitividad.

Con el nuevo contrato confirmado, el desafío queda planteado: Verstappen continuará en la Fórmula 1 y tendrá hasta 2030 para intentar devolver a Red Bull a la cima. El propio piloto ya marcó el objetivo: seguir ganando carreras y volver a luchar por campeonatos con el equipo que considera su segunda familia.