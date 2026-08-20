Max Verstappen seguirá en Red Bull y puso fin a las dudas sobre su futuro en la Fórmula 1
El cuatro veces campeón del mundo extendió su vínculo con la escudería austríaca y confirmó su intención de continuar al frente del proyecto de la latita de energizante.
Max Verstappen continuará ligado a Red Bull Racing hasta 2030. La escudería austríaca confirmó este jueves la extensión del vínculo con el piloto neerlandés, una noticia que despeja definitivamente las dudas que durante varios meses rodearon su futuro en la Fórmula 1.
El anuncio llega pocos días antes del Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, una carrera especialmente significativa para el tetracampeón mundial por disputarse en su país natal y que, además, será la última edición del Gran Premio neerlandés. En ese contexto, la marca de la latita energizante oficializó la continuidad de una de las figuras más importantes de su historia reciente.
El nuevo acuerdo supone una extensión de dos años respecto del vínculo que estaba establecido y consolida una relación que comenzó en 2016, cuando Max pasó a formar parte de Red Bull en la máxima categoría del automovilismo. Desde entonces, el neerlandés construyó una trayectoria extraordinaria y consiguió cuatro campeonatos mundiales. “Siempre quise terminar mi carrera en Red Bull”, manifestó Max, dejando en claro la importancia que tiene la escudería dentro de su carrera profesional.
Max Verstappen y Red Bull, una relación que continuará hasta 2030
La continuidad del piloto representa también un respaldo al proyecto que Red Bull intenta reconstruir después de un período en el que perdió parte de la supremacía que había mostrado durante los años anteriores. “Estoy muy contento con la extensión del contrato. Tenemos a las mejores personas y estoy emocionado de seguir trabajando juntos para volver a la cima", sostuvo.
"Este sigue siendo el objetivo principal por el que todos hemos estado trabajando y seguiremos persiguiendo. Quiero agradecer a Red Bull, a Laurent y a todos en Oracle Red Bull Racing por la confianza que depositan en mí”, expresó Verstappen después de conocerse el acuerdo.
El piloto también puso el foco en el vínculo personal que desarrolló con la estructura a lo largo de una década. “Siempre lo he dicho: el equipo es como una segunda familia para mí y me siento muy en casa. Llegué al equipo con la esperanza de poder ganar carreras. Lo que hemos logrado juntos ha sido simplemente maravilloso, hemos compartido muchos momentos increíbles y hemos ganado cuatro campeonatos mundiales”.
El futuro de Max había generado incertidumbre
La confirmación de su continuidad pone punto final a meses de especulaciones. Durante la temporada 2026, el futuro de Verstappen se convirtió en uno de los grandes temas de conversación dentro del paddock. El piloto de 28 años había evitado confirmar durante un largo período qué haría una vez finalizado su contrato vigente. Incluso tomó fuerza la posibilidad de que pudiera abandonar Red Bull o directamente analizar un futuro fuera de la Fórmula 1.
La situación se hizo todavía más intensa cuando trascendió que su anterior contrato incluía una cláusula de rescisión que podía permitirle desvincularse al término de la presente temporada. Sin embargo, en mayo el propio Verstappen había dado una señal importante al confirmar que estaría en la parrilla de la Fórmula 1 en 2027, aunque todavía no había definido públicamente en qué equipo. Ahora ya no quedan interrogantes: seguirá en Red Bull hasta 2030.
Cuatro títulos y 71 victorias para Verstappen en la F1
Desde su llegada a Red Bull, Verstappen se convirtió en uno de los pilotos más exitosos de la Fórmula 1 moderna. A los 28 años, ya acumula cuatro campeonatos mundiales y 71 triunfos en Grandes Premios.
La temporada 2026, sin embargo, está siendo diferente. Hasta el momento, el neerlandés no consiguió victorias y marcha quinto en el Campeonato de Pilotos con 109 puntos, a 110 unidades del líder Kimi Antonelli, que suma 219. Antes del receso de verano, había conseguido subir al podio en tres de las últimas cuatro carreras, una señal de que Red Bull todavía tiene margen para recuperar competitividad.
Con el nuevo contrato confirmado, el desafío queda planteado: Verstappen continuará en la Fórmula 1 y tendrá hasta 2030 para intentar devolver a Red Bull a la cima. El propio piloto ya marcó el objetivo: seguir ganando carreras y volver a luchar por campeonatos con el equipo que considera su segunda familia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario