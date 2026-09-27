Tras los reclamos de Lando Norris, todo el podio del GP de Azerbaiyán respaldó a Franco Colapinto

“Creo que las sanciones de suspensión de una carrera deberían aplicarse cuando los pilotos hacen algo intencionalmente muy peligroso e imprudente. Así que creo que fue desafortunado”, agregó

El cuatro veces campeón Max Verstappen (Red Bull), segundo en la carrera y ubicado junto a él, coincidió con esa visión: “Mientras el piloto que lo provoca sea consciente de lo que hizo y se disculpe, entonces, quiero decir, sí, estas cosas pasan. Puede ser un pequeño error o un error de cálculo: bloqueas los neumáticos, estás por el interior, hay poco agarre”, analizó.

“Lamentablemente, estas cosas pasan, y no es agradable. Creo que no es agradable para ninguno de los involucrados. Pero, como dijo George, creo que una suspensión de una carrera probablemente es demasiado”, coincidió.

Finalmente, Isack Hadjar, tercero en el Gran Premio de Azerbaiyán, se expresó en línea Russell y Verstappen: “Creo que la pista no es lo suficientemente buena. Cuando te salís de la trazada, empieza a estar muy bacheada. Es difícil generar temperatura detrás del safety car. Va bastante lento. Entonces te excedés y eso tiene consecuencias muy importantes. Así que creo una suspensión de una carrera es demasiado severa”.