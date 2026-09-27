Tras los reclamos de Lando Norris, todo el podio del GP de Azerbaiyán respaldó a Franco Colapinto
George Russell (primero), Max Verstappen (segundo) e Isack Hadjar (tercero) relativizaron la responsabilidad del argentino en el accidente que le costó la carrera y causó el abandono de Gasly y Norris.
Como se sabe, Franco Colapinto provocó este sábado un accidente en el Gran Premio de Azerbaiyán, generando que tanto él como su compañero de equipo, Pierre Gasly, y Lando Norris (McLaren) debieran abandonar la carrera en la vuelta 36.
El incidente pasó en la primera curva del circuito de Bakú tras el relanzamiento por la salida del auto de seguridad y el piloto argentino asumió su “grave error”, siendo duramente sancionado con el atraso de cinco puestos para la largada de la próxima competencia por el campeonato mundial de Fórmula.
Pero para Norris, que defiende la corona obtenida el año pasado, la sanción impuesta por la FIA no sería suficiente y reclamó que Franco no pueda correr en la próxima competencia. “Esa no es la forma de conducir que merece estar en la Fórmula 1", aseguró el piloto de McLaren.
Sin embargo, todo el podio salió de inmediato a relativizar la responsabilidad del argentino en el accidente y calificar la solicitud del británico como “exagerada”, teniendo en cuenta que se trató de un “error” del que nadie estaría exento.
Para George Russell, que resultó ganador con su Mercedes, el pedido de su connacional “es demasiado severo. Personalmente creo que en los reinicios tras el safety car, con los neumáticos fríos, un error muy pequeño puede tener grandes consecuencias. Por lo que vi hoy, eso fue lo que pareció suceder”, dijo en la conferencia de prensa oficial.
“Creo que las sanciones de suspensión de una carrera deberían aplicarse cuando los pilotos hacen algo intencionalmente muy peligroso e imprudente. Así que creo que fue desafortunado”, agregó
El cuatro veces campeón Max Verstappen (Red Bull), segundo en la carrera y ubicado junto a él, coincidió con esa visión: “Mientras el piloto que lo provoca sea consciente de lo que hizo y se disculpe, entonces, quiero decir, sí, estas cosas pasan. Puede ser un pequeño error o un error de cálculo: bloqueas los neumáticos, estás por el interior, hay poco agarre”, analizó.
“Lamentablemente, estas cosas pasan, y no es agradable. Creo que no es agradable para ninguno de los involucrados. Pero, como dijo George, creo que una suspensión de una carrera probablemente es demasiado”, coincidió.
Finalmente, Isack Hadjar, tercero en el Gran Premio de Azerbaiyán, se expresó en línea Russell y Verstappen: “Creo que la pista no es lo suficientemente buena. Cuando te salís de la trazada, empieza a estar muy bacheada. Es difícil generar temperatura detrás del safety car. Va bastante lento. Entonces te excedés y eso tiene consecuencias muy importantes. Así que creo una suspensión de una carrera es demasiado severa”.
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