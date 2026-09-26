Max Verstappen defendió a Franco Colapinto del accidente en el GP de Azerbaiyán: "Son cosas que pasan"

Por otra parte, el neerlandés ponderó que Franco no puso excusas, asumió la total responsabilidad del choque y pidió disculpas públicas.

"Mientras el piloto que lo provocó sea consciente de lo que hizo y pida disculpas, ya está", subrayó

A pesar del respaldo de figuras como Verstappen y George Russell, la FIA consideró a Colapinto responsable del accidente y le impuso una sanción de 10 segundos que se traducirá en la pérdida de 5 puestos en la grilla de partida para el próximo Gran Premio.

Franco Colapinto pidió disculpas en el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto recibió una sanción tras el choque en Bakú: qué deberá cumplir en la próxima carrera

Franco Colapinto recibió una penalización de la FIA luego del accidente que protagonizó durante el Gran Premio de Azerbaiyán y que terminó con tres pilotos fuera de competencia. El argentino fue señalado como responsable de la maniobra que desencadenó el choque con su compañero Pierre Gasly y posteriormente involucró a Lando Norris, por lo que los comisarios decidieron aplicar una sanción que tendrá consecuencias en la próxima carrera de la Fórmula 1.

El episodio ocurrió en la vuelta 36, cuando la competencia se reanudó después de la salida del auto de seguridad. Colapinto intentó avanzar en la primera curva del circuito de Bakú, pero bloqueó durante la frenada y no logró mantener el control de su Alpine. El auto del argentino impactó contra el de Gasly y el francés terminó chocando contra Norris, que también quedó obligado a abandonar. De esta manera, los dos Alpine y el McLaren del británico quedaron fuera de carrera prácticamente en el mismo momento.

Los comisarios analizaron las imágenes del accidente, los registros de tiempos y las cámaras instaladas en los monoplazas antes de determinar las responsabilidades. Según su conclusión, Colapinto frenó demasiado tarde y llegó a la curva a una velocidad que no le permitió completar la maniobra de manera controlada. Por ese motivo, consideraron que el piloto argentino tuvo la totalidad o la mayor parte de la responsabilidad en la colisión.

La penalización correspondiente para este tipo de incidente era de diez segundos, pero Colapinto no pudo cumplirla durante la competencia porque abandonó inmediatamente después del accidente. Por esa razón, la FIA convirtió el castigo en una pérdida de cinco posiciones en la grilla de la próxima carrera. El argentino deberá descontar esos cinco lugares de la posición que consiga en la clasificación.

La próxima competencia será en el circuito de Sepang, en Malasia, por lo que Colapinto llegará a esa fecha con la penalización pendiente. El piloto de Alpine, además, reconoció su error después del accidente y pidió disculpas tanto a Gasly como a su equipo por una maniobra que terminó dejando a los dos autos de la escudería fuera de carrera.