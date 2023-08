¿Max Verstappen se va de la Fórmula 1?

Max Verstappen, bicampeón de la Fórmula 1, "no se quedará mucho tiempo más", según lo adelantó Helmut Marko, principal asesor de la escudería Red Bull. "No creo que Verstappen se quede mucho tiempo más en la Fórmula 1. No se quedará a buscar conseguir los siete títulos mundiales que ganaron el alemán Michael Schumacher y el británico Lewis Hamilton", anticipó el austríaco en declaraciones publicadas por el diario deportivo español Marca.