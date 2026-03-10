Wanda Nara decidió vender la mansión de Santa Bárbara que marcó su historia con Mauro Icardi

Ese video se volvió viral en redes sociales en cuestión de horas. En las imágenes se veía a la empresaria sentada en un sillón, riéndose junto a Icardi, mientras su amigo y estilista Kennys Palacios la peinaba, una escena que generó un fuerte revuelo mediático en ese momento.

Ahora, con la decisión de poner en venta la mansión, Wanda Nara parece dispuesta a cerrar una etapa marcada por conflictos personales y momentos que, inevitablemente, quedaron expuestos bajo la mirada pública.