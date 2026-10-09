Maxi Salas vuelve a River para recuperarse de su grave lesión: cuánto tiempo estará afuera

Para River, el regreso temporal del delantero implica asumir la responsabilidad de la cirugía de un futbolista cuyo pase todavía pertenece a la institución. Para Independiente Rivadavia, en tanto, supone perder a una de sus incorporaciones recientes en un momento en el que esperaba aprovechar su aporte ofensivo.

El préstamo entre ambos clubes continúa vigente, aunque la lesión modifica considerablemente las perspectivas deportivas de Salas. El objetivo inmediato será que pueda recuperarse de la mejor manera posible, sin apresurar los plazos establecidos por el cuerpo médico.

Independiente Rivadavia ganó en el debut de Maxi Salas

La opción de compra que tiene Independiente Rivadavia

Más allá de las consecuencias deportivas, la lesión también introduce un elemento importante en el futuro contractual del delantero. Independiente Rivadavia cuenta con una opción de compra de cuatro millones de dólares por el 50% de los derechos económicos del jugador.

La posibilidad de ejecutar esa cláusula queda vinculada al escenario que atraviesa el futbolista y a las decisiones que tomen las partes durante los próximos meses. Por el momento, el foco estará puesto en la operación y en el inicio de la recuperación, mientras el vínculo de préstamo mantiene su vigencia hasta julio de 2027.

Salas había encontrado en Mendoza una oportunidad para sumar minutos después de quedar relegado en River. Su evolución física y el panorama deportivo que se presente más adelante serán factores importantes para determinar cómo continuará su carrera.