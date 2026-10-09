Maxi Salas vuelve a River para recuperarse de su grave lesión: cuánto tiempo estará afuera
El delantero, que se encuentra a préstamo en Independiente Rivadavia, sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda y deberá ser intervenido quirúrgicamente.
Maximiliano Salas atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera profesional. El atacante sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda mientras jugaba para Independiente Rivadavia y deberá someterse a una cirugía que lo mantendrá alejado de las canchas durante un período prolongado. Ante este escenario, el futbolista regresará a River para afrontar la primera etapa de su recuperación.
El delantero había llegado al equipo mendocino en condición de préstamo desde Núñez, con un vínculo que se extiende hasta julio de 2027. Sin embargo, la gravedad de la lesión obligó a modificar sus planes inmediatos y será el Millonario el encargado de afrontar la intervención quirúrgica, programada para el 13 de octubre.
Una vez superada esa instancia, Salas volverá a Independiente Rivadavia para continuar con su rehabilitación, de acuerdo con lo previsto entre las instituciones. El diagnóstico representa un duro golpe para el jugador, que buscaba recuperar continuidad y protagonismo después de una etapa complicada en el Millonario.
¿Cuánto tiempo estará sin jugar Maxi Salas?
La rotura del ligamento cruzado representa una de las lesiones más exigentes para un futbolista, tanto por el tratamiento como por el proceso de rehabilitación posterior. En el caso de Salas, se estima que la recuperación podría demandarle entre nueve y doce meses, un período que lo dejará fuera de la competencia durante buena parte de la próxima temporada.
El procedimiento quirúrgico será el primer paso de un camino que requerirá paciencia, trabajo físico y seguimiento médico. Después de la operación, el atacante deberá avanzar progresivamente con las distintas etapas de rehabilitación antes de recibir el alta para volver a entrenarse con normalidad y competir oficialmente.
Para River, el regreso temporal del delantero implica asumir la responsabilidad de la cirugía de un futbolista cuyo pase todavía pertenece a la institución. Para Independiente Rivadavia, en tanto, supone perder a una de sus incorporaciones recientes en un momento en el que esperaba aprovechar su aporte ofensivo.
El préstamo entre ambos clubes continúa vigente, aunque la lesión modifica considerablemente las perspectivas deportivas de Salas. El objetivo inmediato será que pueda recuperarse de la mejor manera posible, sin apresurar los plazos establecidos por el cuerpo médico.
La opción de compra que tiene Independiente Rivadavia
Más allá de las consecuencias deportivas, la lesión también introduce un elemento importante en el futuro contractual del delantero. Independiente Rivadavia cuenta con una opción de compra de cuatro millones de dólares por el 50% de los derechos económicos del jugador.
La posibilidad de ejecutar esa cláusula queda vinculada al escenario que atraviesa el futbolista y a las decisiones que tomen las partes durante los próximos meses. Por el momento, el foco estará puesto en la operación y en el inicio de la recuperación, mientras el vínculo de préstamo mantiene su vigencia hasta julio de 2027.
Salas había encontrado en Mendoza una oportunidad para sumar minutos después de quedar relegado en River. Su evolución física y el panorama deportivo que se presente más adelante serán factores importantes para determinar cómo continuará su carrera.
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