"Me estaba cag...": la vez que la "Locomotora" Oliveras no pudo noquear por un problema escatológico

Fue en 2006 cuando la "Locomotora" retuvo por primera vez el título supergallo del CMB, al vencer por puntos en 10 rounds en fallo unánime a la colombiana Anays Gutiérrez Carrillo de 55,300 en una pelea que se disputó en Rosario.

la locomotora oliveras bano

La pelea fue histórica ya que fue la primera defensa del título mundial, pero además por la posterior anécdota que comenzaba a exponer a Oliveras como una extrovertida deportistas: tras conocerse el fallo, le habló al público y con toda su sinceridad, reconoció que necesitaba irse urgente al baño a defecar.

"Tuve un problemita: las zapatillas me molestaban y tengo que decirles la verdad, me olvidé de ir al baño y me cagaba encima. Eso es lo que me pasó", reveló Oliveras ante el público, para explicar por qué no había podido ganar la pelea con más autoridad.

Tiempo después, en una entrevista con TyC Sports, la "Locomotora" dio detalles. "Fue horrible. Estaba defendiendo el título del mundo y no podés ir al baño porque perdés la pelea. Tiraba cuatro piñas y me cagaba, así que tiraba dos", sostuvo.

"Me dieron el fallo, gané la pelea, pedí disculpas y me fui al baño. El momento del baño fue mejor que la pelea", dijo la boxeadora entre risas.