"Me van a llamar": Carlos Tevez habló sobre la chance de dirigir a Boca

Por otra parte, el DT valoró la aparición de Tomás Aranda en el primer equipo. “La veo interesante. Lo hablamos con mi profe que lo tuvo en Boca y siempre me habló de él. Juega como si tuviera 10 años en la Primera de Boca. Hay muchos chicos que vienen así, a nosotros nos pasa con Baroni y Dávila”, explicó.

El historial de Carlos Tevez enfrentando a Boca

A lo largo de su carrera, el Apache dirigió dos veces en contra del Xeneize. La primera de ellas fue un empate 0 a 0 con Rosario Central en 2022, mientras que la segunda terminó en caída 2 a 0 por el Clausura 2025.