"Me van a llamar": Carlos Tevez habló sobre la chance de dirigir a Boca
Carlos Tevez se refirió a la posibilidad de ser DT de Boca en el futuro y destacó el crecimiento del equipo antes del cruce ante Talleres.
Luego de la victoria 2-1 de Talleres frente a Independiente como visitante, el conjunto cordobés comenzó a enfocarse en el duelo ante Boca por la fecha 13 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. En ese contexto, Carlos Tevez brindó una entrevista en ESPN F12 en la que se refirió tanto al partido como a la posibilidad de dirigir al Xeneize en el futuro.
El Apache fue consultado sobre si se imagina como entrenador del club en el que es ídolo y dejó una reflexión sobre su carrera. “No sé contestar esa pregunta. Estoy enfocado en el proyecto con Talleres y estoy muy feliz. Después no estoy enfocado en si me van a llamar o qué va a pasar con Boca. Siempre lo digo, estoy contento en Córdoba y me siento muy tranquilo y tomando mucha experiencia de lo que este club tan lindo como Talleres”, expresó.
En la misma línea, el entrenador aseguró que confía en los tiempos del fútbol. “Soy muy pro de pensar que me van a llamar en el momento justo, más como entrenador. No creo que uno pueda decir que está o no preparado, la oportunidad llega en el momento justo”, sostuvo.
Al mismo tiempo, Tevez analizó el crecimiento del equipo dirigido por Claudio Úbeda y anticipó un encuentro atractivo en el Mario Alberto Kempes. “Va creciendo muy bien a medida de que pasan los partidos y empezaron a encontrar funcionamiento. Va a ser un partido lindo, agradable de ver cómo también fue el de la cancha de Boca”, comentó.
También destacó el rendimiento de Leandro Paredes, a quien consideró determinante en el presente del conjunto de la Ribera. “Creo que Paredes es el mejor jugador del fútbol argentino. No es normal el pase de 3 dedos que le dio a Merentiel ayer. También por lo que le dio al equipo, fíjate el Boca de antes de que él llegue al que es ahora. Creo que hoy es el mejor jugador que hay en Argentina”, afirmó.
Por otra parte, el DT valoró la aparición de Tomás Aranda en el primer equipo. “La veo interesante. Lo hablamos con mi profe que lo tuvo en Boca y siempre me habló de él. Juega como si tuviera 10 años en la Primera de Boca. Hay muchos chicos que vienen así, a nosotros nos pasa con Baroni y Dávila”, explicó.
El historial de Carlos Tevez enfrentando a Boca
A lo largo de su carrera, el Apache dirigió dos veces en contra del Xeneize. La primera de ellas fue un empate 0 a 0 con Rosario Central en 2022, mientras que la segunda terminó en caída 2 a 0 por el Clausura 2025.
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