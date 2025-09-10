La chicana de Nico González a Ecuador: "Parece que ganaron el Mundial"
El atacante hizo un comentario irónico luego del partido en que la Selección cayó 1-0 en Guayaquil.
La selección argentina cerró este martes 9 de septiembre su participación en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con una polémica derrota 1-0 frente a Ecuador en el Estadio Monumental de Guayaquil.
El encuentro estuvo atravesado por tres jugadas claves: la expulsión de Nicolás Otamendi por derribar a Enner Valencia siendo último hombre, una infracción de Piero Hincapié sobre Nicolás González —un manotazo en el rostro que solo fue sancionado como tiro libre— y el penal dudoso cobrado a Nicolás Tagliafico tras un contacto con Ángelo Preciado dentro del área.
Luego del encuentro, en zona mixta, el atacante chicaneó a los ecuatorianos. Durante su atención a los medios, González dijo: “Los muchachos acá están contentos. Parece que ganaron la final del mundo”. Su comentario fue hecho entre risas y la mirada atenta sobre unos futbolistas ecuatorianos que pasaron por detrás de él mientras hacía estas declaraciones a la prensa.
Además de este comentario, durante las declaraciones dadas a distintos medios, González valoró de forma breve el resultado. “Hoy nos tocó perder. Pero nos vamos con la frente en alto”, dijo. Aunque la Selección argentina cayó como visitante, conservó el primer lugar de las Eliminatorias Sudamericanas.
El atacante también destacó su presente personal: “Estoy muy contento con el cambio de club, disfruté de estos días con esta banda en la selección también porque estar acá es algo único”.
Y concluyó con un guiño tanto a Lionel Scaloni como a Diego Simeone: “Me pone muy feliz ser considerado así por Scaloni. Ahora no veo la hora de estar con el Cholo allá”, cerró.
Argentina sumó 38 puntos, 9 más que Ecuador, la selección que ocupó el segundo lugar de la clasificación. El próximo partido del equipo dirigido por Lionel Scaloni será un amistoso contra Venezuela el 10 de octubre de este año.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario