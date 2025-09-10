La chicana de Nico González a Ecuador: "Parece que ganaron el Mundial"

Y concluyó con un guiño tanto a Lionel Scaloni como a Diego Simeone: “Me pone muy feliz ser considerado así por Scaloni. Ahora no veo la hora de estar con el Cholo allá”, cerró.

Argentina sumó 38 puntos, 9 más que Ecuador, la selección que ocupó el segundo lugar de la clasificación. El próximo partido del equipo dirigido por Lionel Scaloni será un amistoso contra Venezuela el 10 de octubre de este año.