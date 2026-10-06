Memes y reacciones por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina
La última presentación del capitán con la Albiceleste desató una catarata de mensajes, bromas y nostalgia entre los hinchas que acompañaron una noche histórica.
La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina no pasó inadvertida en las redes sociales. Mientras el equipo nacional disputa su amistoso ante Benín en el estadio Monumental, miles de usuarios volcaron sus emociones en las plataformas digitales y convirtieron al capitán en el gran protagonista de la conversación.
La confirmación de que será su último partido con la camiseta albiceleste generó una mezcla de tristeza, orgullo e incredulidad entre los fanáticos. Para muchos, resulta difícil imaginar al seleccionado sin el futbolista que marcó una época y llevó al país a conquistar los títulos más esperados.
Como no podía ser de otra manera, los memes se sumaron a la despedida. Con el humor característico de las redes, los usuarios encontraron distintas formas de expresar lo que significa el final de este ciclo, entre publicaciones nostálgicas, referencias a su carrera y comentarios sobre una noche que quedará en el recuerdo.
X se convirtió en uno de los principales espacios para compartir las sensaciones que dejó la última presentación del capitán. Los mensajes de agradecimiento se mezclaron con bromas y reacciones de quienes todavía no terminan de procesar que Messi dejará de representar a la Argentina dentro de una cancha.
Uno de los sentimientos más presentes entre los hinchas fue la nostalgia por todo lo vivido durante su trayectoria con la Selección. Desde las primeras apariciones hasta las consagraciones en la Copa América y el Mundial de Qatar 2022, su recorrido dejó una huella que los usuarios recordaron en numerosas publicaciones.
El ingenio de los internautas también tuvo su lugar en una jornada atravesada por la emoción. Los memes sobre la despedida reflejaron el impacto que genera el cierre de esta etapa y la sensación de estar presenciando un momento irrepetible para el fútbol argentino.
Memes y reacciones por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario