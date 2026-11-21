Las pautas de seguridad utilizadas en distintas organizaciones deportivas establecen, además, que la actividad no debe reanudarse hasta que hayan transcurrido al menos 30 minutos desde el último trueno o relámpago. La decisión de interrumpir la práctica no debería quedar librada a la percepción individual de cada entrenador: resulta fundamental que exista un protocolo previo, con responsables designados para monitorear el clima y ordenar la evacuación cuando sea necesario.

En ese sentido, las instituciones deportivas tienen un papel central. Tanto en los clubes profesionales como en los espacios amateurs, contar con criterios claros para suspender entrenamientos, identificar lugares seguros y actuar ante una emergencia puede marcar una diferencia. La planificación también debe contemplar cómo asistir a los jugadores afectados y cómo solicitar ayuda médica de inmediato.

Los controles médicos también forman parte de la prevención

Otro aspecto importante es el estado de salud de quienes practican deportes. Los controles médicos periódicos y las evaluaciones previas a la actividad física permiten conocer las condiciones de cada deportista, detectar posibles factores de riesgo y establecer si necesita algún seguimiento particular.

Sin embargo, es importante hacer una distinción: un apto físico o un chequeo cardiológico no protege a una persona del impacto de un rayo. Son herramientas diferentes y complementarias. Mientras los estudios médicos apuntan a identificar problemas de salud individuales, los protocolos meteorológicos buscan evitar que los jugadores queden expuestos a fenómenos naturales peligrosos.

También resulta indispensable que los clubes cuenten con personal capacitado para responder ante una emergencia, elementos de primeros auxilios y acceso rápido a asistencia médica. La disponibilidad de desfibriladores externos automáticos y la formación en reanimación cardiopulmonar pueden ser determinantes frente a determinadas urgencias.

La muerte de Miers y las heridas sufridas por Romero dejaron de luto al fútbol formoseño y ponen sobre la mesa la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en cada instancia de la actividad deportiva. Porque la prevención no depende de una sola medida: requiere controles de salud, planificación, capacitación y, sobre todo, la decisión de detener una práctica cuando las condiciones dejan de ser seguras.