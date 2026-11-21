Rayo mortal en Formosa: un futbolista cayó fulminado y otro resultó herido
La tragedia ocurrió en las instalaciones del Club Sportivo Patria, en la capital provincial. Iván Miers recibió el impacto de una descarga eléctrica y murió horas después en el hospital.
Una jornada de fútbol terminó de la peor manera en Formosa. Un jugador murió y otro resultó herido luego de que un rayo cayera sobre una cancha durante un entrenamiento que se desarrollaba en las instalaciones del Club Sportivo Patria, en la capital provincial.
La víctima fatal fue identificada como Iván Miers. Tras recibir el impacto de la descarga eléctrica, fue asistido de urgencia en el lugar y trasladado al Hospital Central. Pese a los esfuerzos del personal médico, murió horas después. En el mismo episodio también resultó afectado Juan Romero, quien debió ser derivado al centro de salud y permanecía internado, mientras se aguardaban novedades sobre su evolución.
El dramático episodio ocurrió el viernes 20 de noviembre, durante un encuentro amistoso organizado como parte de la preparación de Sportivo Patria para sus próximos compromisos en la Liga Formoseña. De acuerdo con los primeros testimonios difundidos, los futbolistas realizaban la entrada en calor cuando el cielo comenzó a nublarse y cayeron algunas gotas. Poco después se produjo la descarga que alcanzó a los jugadores.
La noticia provocó una profunda conmoción en el ambiente deportivo de la provincia. Los clubes vinculados a los futbolistas expresaron su pesar y acompañaron a sus familiares, amigos y compañeros. La tragedia también abrió un interrogante que excede las circunstancias particulares de este caso: qué medidas deben adoptar las instituciones para garantizar que una práctica pueda desarrollarse sin exponer a los deportistas a riesgos evitables.
La importancia de los protocolos para entrenar durante una tormenta
La actividad física al aire libre requiere prestar especial atención a las condiciones meteorológicas. En el caso de las tormentas eléctricas, las recomendaciones de los organismos especializados son claras: ante la presencia de rayos o al escuchar truenos, se deben suspender las actividades y buscar refugio en un edificio cerrado y seguro. No alcanza con detener momentáneamente el entrenamiento o esperar bajo un techo precario.
Las pautas de seguridad utilizadas en distintas organizaciones deportivas establecen, además, que la actividad no debe reanudarse hasta que hayan transcurrido al menos 30 minutos desde el último trueno o relámpago. La decisión de interrumpir la práctica no debería quedar librada a la percepción individual de cada entrenador: resulta fundamental que exista un protocolo previo, con responsables designados para monitorear el clima y ordenar la evacuación cuando sea necesario.
En ese sentido, las instituciones deportivas tienen un papel central. Tanto en los clubes profesionales como en los espacios amateurs, contar con criterios claros para suspender entrenamientos, identificar lugares seguros y actuar ante una emergencia puede marcar una diferencia. La planificación también debe contemplar cómo asistir a los jugadores afectados y cómo solicitar ayuda médica de inmediato.
Los controles médicos también forman parte de la prevención
Otro aspecto importante es el estado de salud de quienes practican deportes. Los controles médicos periódicos y las evaluaciones previas a la actividad física permiten conocer las condiciones de cada deportista, detectar posibles factores de riesgo y establecer si necesita algún seguimiento particular.
Sin embargo, es importante hacer una distinción: un apto físico o un chequeo cardiológico no protege a una persona del impacto de un rayo. Son herramientas diferentes y complementarias. Mientras los estudios médicos apuntan a identificar problemas de salud individuales, los protocolos meteorológicos buscan evitar que los jugadores queden expuestos a fenómenos naturales peligrosos.
También resulta indispensable que los clubes cuenten con personal capacitado para responder ante una emergencia, elementos de primeros auxilios y acceso rápido a asistencia médica. La disponibilidad de desfibriladores externos automáticos y la formación en reanimación cardiopulmonar pueden ser determinantes frente a determinadas urgencias.
La muerte de Miers y las heridas sufridas por Romero dejaron de luto al fútbol formoseño y ponen sobre la mesa la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en cada instancia de la actividad deportiva. Porque la prevención no depende de una sola medida: requiere controles de salud, planificación, capacitación y, sobre todo, la decisión de detener una práctica cuando las condiciones dejan de ser seguras.
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