Memo Ochoa anticipó su retiro tras el Mundial 2026: "No le veo más sentido a seguir jugando"

Memo Ochoca y una carrera marcada por los Mundiales

La historia de Memo Ochoa con México lo convirtió en una de las grandes referencias del fútbol de su país durante las últimas dos décadas. El arquero participa en Estados Unidos, México y Canadá 2026 de su sexta Copa del Mundo, una marca que comparte con muy pocos futbolistas en la historia.

Su recorrido mundialista comenzó en Alemania 2006 y continuó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora en la edición 2026. Gracias a esa cifra, integra una lista de privilegio junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los únicos futbolistas que también alcanzaron seis participaciones en Copas del Mundo. A lo largo de estos años dejó actuaciones memorables, como aquella inolvidable exhibición frente a Brasil en el Mundial 2014, cuando fue la gran figura del empate sin goles ante el anfitrión.

Ahora, mientras México sueña con avanzar en el torneo que organiza junto a Estados Unidos y Canadá, Ochoa transita lo que podría ser el último capítulo de una carrera que lo transformó en uno de los arqueros más emblemáticos de la historia del fútbol mexicano.