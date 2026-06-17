Memo Ochoa anticipó su retiro tras el Mundial 2026: "No le veo más sentido a seguir jugando"
El histórico arquero de México, que disputa su sexta Copa del Mundo, dejó entrever que colgará los guantes una vez finalizado el torneo.
Guillermo Ochoa atraviesa sus últimos días como futbolista profesional. El arquero mexicano, que disputa su sexto Mundial, aseguró que no encuentra motivos para continuar jugando una vez concluida su etapa en la selección y dejó abierta la puerta para anunciar su retiro tras la Copa del Mundo 2026.
Aunque comenzó la competencia como suplente en la victoria de México ante Sudáfrica, el "Memo" volvió a ser noticia por una declaración que impactó al fútbol mexicano. El arquero de 40 años participó de una entrevista organizada por la FIFA dentro de la serie Letters That Unite, donde leyó una carta escrita por su hija Lucciana y no pudo contener la emoción.
Tras ese momento, fue consultado sobre su futuro profesional y dejó una respuesta que sonó a despedida definitiva: "La selección de México siempre ha sido en mi carrera y en mi vida mi brújula, mi dirección", expresó el histórico guardameta. Y luego agregó una frase que alimentó las versiones sobre su retiro: "Ahora que termine la selección, no le veo más sentido al fútbol, no le veo más sentido a seguir jugando".
Ochoa también aseguró sentirse satisfecho con todo lo conseguido durante su extensa trayectoria con la camiseta del Tricolor: "He disfrutado cada momento aquí, lo he dado todo, lo he dejado todo, me voy en paz y con la cabeza en alto", afirmó.
Memo Ochoca y una carrera marcada por los Mundiales
La historia de Memo Ochoa con México lo convirtió en una de las grandes referencias del fútbol de su país durante las últimas dos décadas. El arquero participa en Estados Unidos, México y Canadá 2026 de su sexta Copa del Mundo, una marca que comparte con muy pocos futbolistas en la historia.
Su recorrido mundialista comenzó en Alemania 2006 y continuó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora en la edición 2026. Gracias a esa cifra, integra una lista de privilegio junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los únicos futbolistas que también alcanzaron seis participaciones en Copas del Mundo. A lo largo de estos años dejó actuaciones memorables, como aquella inolvidable exhibición frente a Brasil en el Mundial 2014, cuando fue la gran figura del empate sin goles ante el anfitrión.
Ahora, mientras México sueña con avanzar en el torneo que organiza junto a Estados Unidos y Canadá, Ochoa transita lo que podría ser el último capítulo de una carrera que lo transformó en uno de los arqueros más emblemáticos de la historia del fútbol mexicano.
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