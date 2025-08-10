Turismo Argentina: el pueblo termal de Mendoza que es ideal para visitar y relajarse

Dónde queda Cacheuta

Este destino está ubicado en el departamento de Luján de Cuyo, a unos 38 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Se encuentra sobre la Ruta Provincial 82, que conecta con el corredor internacional hacia Chile, lo que lo convierte en una parada estratégica para quienes hacen viajes más largos.

Cómo llegar a Cacheuta

Desde Mendoza capital se puede llegar en auto por la Ruta Provincial 82 en un trayecto de aproximadamente 45 minutos. También existen servicios de colectivos y excursiones turísticas que incluyen transporte, entrada al complejo termal y actividades adicionales.