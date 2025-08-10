Turismo Argentina: el pueblo termal de Mendoza que es ideal para visitar y relajarse
Entre montañas, aguas termales y aire puro, existe un destino que parece hecho para desconectarse del mundo. Un pueblo cercano a Mendoza combina relax, naturaleza y tradición en un mismo lugar.
A pocos kilómetros de la capital mendocina se encuentra un paraíso termal que invita a bajar el ritmo y entregarse al descanso absoluto. Rodeado por la majestuosa Cordillera de los Andes, este rincón ofrece piscinas naturales, spa, gastronomía típica y vistas panorámicas que cortan la respiración.
El clima templado de la zona, sumado a la pureza del aire de montaña, hace que sea un destino perfecto en cualquier época del año. Sin embargo, es durante el invierno cuando sus termas cobran un protagonismo especial: las aguas calientes, ricas en minerales, resultan ideales para combatir el estrés, aliviar dolores musculares y mejorar la circulación.
La propuesta no se limita solo al relax. El pueblo cuenta con actividades al aire libre como caminatas por senderos serranos, paseos en bicicleta, excursiones hacia el río y degustaciones de platos regionales que resaltan la tradición mendocina. La combinación de bienestar, naturaleza y cultura lo posiciona como una escapada completa para toda la familia.
Qué se puede hacer en Cacheuta
Cacheuta es reconocida por su famoso Parque de Agua Termal, un complejo que integra piscinas de diferentes temperaturas, áreas de hidromasaje, baños de vapor y sectores de relax con vistas a la montaña. También hay un mercado de artesanos donde se pueden adquirir productos locales, desde dulces caseros hasta cremas y sales termales.
Además, el entorno es perfecto para el turismo aventura: rafting en el río Mendoza, senderismo por la Quebrada de los Berros y cabalgatas guiadas por paisajes únicos.
Dónde queda Cacheuta
Este destino está ubicado en el departamento de Luján de Cuyo, a unos 38 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Se encuentra sobre la Ruta Provincial 82, que conecta con el corredor internacional hacia Chile, lo que lo convierte en una parada estratégica para quienes hacen viajes más largos.
Cómo llegar a Cacheuta
Desde Mendoza capital se puede llegar en auto por la Ruta Provincial 82 en un trayecto de aproximadamente 45 minutos. También existen servicios de colectivos y excursiones turísticas que incluyen transporte, entrada al complejo termal y actividades adicionales.
