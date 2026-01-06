Mercado de pases del fútbol argentino: las altas y bajas de todos los equipos

futbol argentino

Mientras tanto, los equipos tienen permitido cerrar acuerdos antes de la apertura formal del libro de pases e inscribir a los jugadores una vez habilitado el sistema. El inicio del Torneo Apertura está previsto para el fin de semana del domingo 25 de enero, por lo que cada decisión resulta determinante en la planificación deportiva. En este contexto, el mercado de pases del fútbol argentino se convierte en un termómetro de las aspiraciones de cada club, con movimientos que pueden marcar el rumbo del primer semestre de la temporada.