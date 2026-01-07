Los futbolistas argentinos con pasado en Europa que están libres y buscan club

Otro lateral que quedó libre es Hernán de la Fuente, quien cumplió 29 años este 7 de enero. Tras su salida de Huracán, donde disputó 51 partidos y marcó cuatro goles, espera definir su futuro. El surgido en Vélez tuvo un paso por Famalicão de Portugal y fue parte del plantel olímpico argentino en 2021.

En el mediocampo, Emanuel Cecchini no continuó en San Lorenzo y expresó su deseo de regresar a Banfield, club en el que se formó, aunque deberá esperar que el Taladro levante las inhibiciones. El volante de 29 años tuvo un breve paso por Málaga en la temporada 2017/18, donde incluso enfrentó al Barcelona de Lionel Messi.

Por último, Emiliano Rigoni quedó libre de San Pablo y busca un nuevo destino. Con pasos por Zenit, Atalanta, Sampdoria y Elche, el volante de 32 años podría regresar a Belgrano, donde se inició. En el último año tuvo poca continuidad, con apenas un partido en León y 12 en el conjunto paulista.

El mercado sigue abierto y varios de estos nombres podrían encontrar pronto un nuevo club. Con experiencia internacional y distintos presentes futbolísticos, todos buscan una oportunidad para volver a competir y relanzar sus carreras.