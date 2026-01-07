Los futbolistas argentinos con pasado en Europa que están libres y buscan club
Varios jugadores argentinos con experiencia en Europa quedaron libres en este mercado de pases y esperan ofertas para definir su futuro.
Desde que se abrió el libro de pases, hubo numerosas incorporaciones y regresos resonantes, aunque también aparecieron nombres conocidos que, por distintas razones, quedaron en libertad de acción. Algunos de ellos todavía sueñan con volver a Europa, mientras que otros analizan seriamente regresar al país.
Uno de los casos es el de Cristian Espinoza, recientemente desvinculado de San José Earthquakes de la MLS. El extremo, con pasos por Deportivo Alavés y Real Valladolid, mantiene la ilusión de regresar a Europa, aunque ya recibió sondeos de Huracán, Rosario Central y Racing. Surgido en el Globo, jugó 112 partidos y marcó 14 goles antes de su salida al exterior.
También aparece Luciano Vietto, uno de los nombres más codiciados entre los libres. Con una extensa trayectoria en Villarreal, Atlético de Madrid, Sevilla, Fulham y Sporting de Portugal, el delantero de 32 años cerró su segundo ciclo en Racing, donde ganó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025. En total, disputó 39 partidos y convirtió ocho goles en esta última etapa, aunque aclaró que no recibió una propuesta para continuar.
En la misma línea está Alan Ruiz, volante creativo de 32 años, que viene de quedar libre del Estrela Amadora de Portugal. Allí disputó 28 partidos y llegó a ser capitán. En Europa también defendió la camiseta del Sporting de Portugal y ahora espera una nueva oportunidad, posiblemente en el fútbol argentino.
Defensores y volantes que escuchan ofertas en este mercado de pases
Entre los defensores, Renzo Saravia es otro nombre importante. El lateral derecho de 32 años se desvinculó de Atlético Mineiro y analiza propuestas. Belgrano y Racing lo tienen en carpeta. Saravia jugó en Porto entre 2019 y 2020 y sumó nueve partidos en la Selección argentina durante el ciclo de Lionel Scaloni.
Otro lateral que quedó libre es Hernán de la Fuente, quien cumplió 29 años este 7 de enero. Tras su salida de Huracán, donde disputó 51 partidos y marcó cuatro goles, espera definir su futuro. El surgido en Vélez tuvo un paso por Famalicão de Portugal y fue parte del plantel olímpico argentino en 2021.
En el mediocampo, Emanuel Cecchini no continuó en San Lorenzo y expresó su deseo de regresar a Banfield, club en el que se formó, aunque deberá esperar que el Taladro levante las inhibiciones. El volante de 29 años tuvo un breve paso por Málaga en la temporada 2017/18, donde incluso enfrentó al Barcelona de Lionel Messi.
Por último, Emiliano Rigoni quedó libre de San Pablo y busca un nuevo destino. Con pasos por Zenit, Atalanta, Sampdoria y Elche, el volante de 32 años podría regresar a Belgrano, donde se inició. En el último año tuvo poca continuidad, con apenas un partido en León y 12 en el conjunto paulista.
El mercado sigue abierto y varios de estos nombres podrían encontrar pronto un nuevo club. Con experiencia internacional y distintos presentes futbolísticos, todos buscan una oportunidad para volver a competir y relanzar sus carreras.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario