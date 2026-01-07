Video: Milton Casco fue presentado en Atlético Nacional como nuevo refuerzo

Formado en Gimnasia y Esgrima La Plata y consolidado en Newell’s, Casco alcanzó su máxima expresión futbolística en River, club que adquirió la mayor parte de su pase en 2015. Desde entonces, disputó más de 300 partidos oficiales y fue pieza clave en la etapa más exitosa de la historia reciente del club, con 13 títulos obtenidos, incluida la recordada Copa Libertadores 2018.

Su desembarco en Medellín marca el final de una era y el inicio de un nuevo desafío que lo encuentra con la ambición intacta y el deseo de seguir compitiendo al máximo nivel.