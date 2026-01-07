Video: Milton Casco fue presentado en Atlético Nacional como nuevo refuerzo
Después de casi diez años en Núñez, el lateral argentino fue presentado oficialmente en la institución colombiana, que apuesta a su experiencia.
El cierre de una etapa emblemática y el comienzo de una aventura inesperada marcaron el inicio de 2026 para Milton Casco. Luego de una década vistiendo la camiseta de River y transformarse en uno de los símbolos más representativos del ciclo de Marcelo Gallardo, el polifuncional defensor argentino fue presentado como nuevo refuerzo de Atlético Nacional de Medellín.
La llegada del jugador de 37 años generó un fuerte impacto en el mercado sudamericano, no solo por su trayectoria, sino también por lo que representa su salida del fútbol argentino tras tantos años de continuidad al más alto nivel. Atlético Nacional apostó fuerte por la jerarquía y el recorrido de Casco para reforzar una defensa que necesita liderazgo y solvencia.
El club colombiano, que busca recuperar protagonismo tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana, encontró en el ex River al reemplazante ideal para ocupar el carril izquierdo, una zona que había quedado desprotegida tras la salida de Camilo Cándido. La dirigencia valoró especialmente su regularidad, su capacidad para adaptarse a distintos esquemas tácticos y su vasta experiencia en competencias internacionales.
El anuncio oficial se realizó a través de un video institucional que rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes, un termo de mate con los escudos de los clubes por los que pasó Casco recorre su historia antes de dar paso al saludo del futbolista y el mensaje de bienvenida. Libre tras finalizar su contrato con River, el defensor se sumó de inmediato a la pretemporada bajo las órdenes del entrenador Diego Arias, con quien ya comenzó a trabajar pensando en los desafíos de la temporada 2026.
La llegada de Casco se produce en un contexto exigente para el conjunto verdolaga. Atlético Nacional regresará a la Copa Sudamericana luego de seis años de ausencia y tiene como objetivo mejorar campañas anteriores, con el recuerdo de haber sido subcampeón en tres oportunidades. A su vez, el plantel atraviesa un mercado de pases movido, con situaciones contractuales aún abiertas y negociaciones que pueden alterar la conformación definitiva del equipo.
Formado en Gimnasia y Esgrima La Plata y consolidado en Newell’s, Casco alcanzó su máxima expresión futbolística en River, club que adquirió la mayor parte de su pase en 2015. Desde entonces, disputó más de 300 partidos oficiales y fue pieza clave en la etapa más exitosa de la historia reciente del club, con 13 títulos obtenidos, incluida la recordada Copa Libertadores 2018.
Su desembarco en Medellín marca el final de una era y el inicio de un nuevo desafío que lo encuentra con la ambición intacta y el deseo de seguir compitiendo al máximo nivel.
