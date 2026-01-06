Alarma en River: aseguran que desde Europa vienen por un titular
A Núñez llegó una oferta de un club italiano por uno de los habituales titulares del equipo de Marcelo Gallardo. La postura del "Millonario".
En un mercado de pases marcado por la reconstrucción del plantel, River tomó una decisión firme debido a que desde el Genoa de Italia sondearon a uno de los que se perfila para ser titular indiscutido en el equipo de Marcelo Gallardo.
Mientras el "Millonario" continúa activo en el marcado para terminar de formar el equipo de cara a la temporada, y el plantel sigue con la exigente pretemporada en San Martín de Los Andes, una oferta inesperada sacudió al club y alertó al cuerpo técnico y la dirigencia.
Es que, según trascendió este martes, el conjunto italiano fue a la carga por Lucas Martínez Quarta. Sin embargo, la dirigencia liderada por Stéfano Di Carlo desactivó rápidamente cualquier intento de salida del defensor central, que sería uno de los titulares del equipo en 2026.
El conjunto italiano, que buscaba repatriar al zaguero a la Serie A (donde ya defendió la camiseta de la Fiorentina), presentó una oferta formal por un préstamo con opción de compra. No obstante, River fue tajante en su negativa, ya que no está dispuesto a negociar a una de sus figuras bajo la modalidad de préstamo, de acuerdo con TyC Sports.
A sus 29 años, el "Chino" es considerado fundamental en el esquema titular de Marcelo Gallardo. Terminó como titular, haciendo dupla central con el joven Lautaro Rivero.
La permanencia de Martínez Quarta trae tranquilidad en medio de una etapa de cambios profundos en el vestuario, ya que el club atraviesa la salida cuatro referentes que quedaban de la histórica final de Madrid.
Al mismo tiempo, River ya suma cuatro refuerzos, todos provenientes del Brasileirao: Matías Viña, Fausto Vera y Aníbal Moreno.
Tras un 2025 esquivo en cuanto a títulos, el plantel realiza la pretemporada en San Martín de los Andes con la mente puesta en recuperar el protagonismo. Con la continuidad de su zaguero estrella asegurada, el "Millonario" busca armar un equipo sólido para pelear todas las competencias del año entrante.
