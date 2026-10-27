El tierno momento de Lionel Messi con su hijo Mateo: el pícaro chiste con el buzo que se hizo viral

Qué es la Messi Cup y cómo se juega el certamen juvenil impulsado por Lionel Messi

La Messi Cup es un torneo internacional de fútbol juvenil de carácter amistoso ideado e impulsado por el propio rosarino a través de su productora, 525 Rosario. En su segunda edición (disputada entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre de 2026 en suelo norteamericano), el evento reúne a 16 equipos Sub-16 provenientes de nueve países con el objetivo de fomentar el desarrollo competitivo, el roce internacional y el intercambio cultural de las futuras estrellas.

El certamen cuenta con la presencia confirmada de los tres grandes formadores del fútbol argentino: River (defensor del título conquistado en 2025), Boca y Newell's Old Boys. Además, compiten potencias europeas y sudamericanas de la talla de Barcelona, Manchester City, Chelsea, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Ajax, Benfica, Palmeiras, Flamengo e Inter Miami, entre otros.

En cuanto al formato, el certamen se estructura con una primera fase de cuatro grupos de cuatro equipos. Al finalizar la rueda de todos contra todos, los dos mejores de cada zona avanzan a la Copa Oro para pelear por el trofeo principal, mientras que el tercer y cuarto puesto disputan la Copa Plata, garantizando que todos los planteles compitan hasta el último día. En la fase de grupos, los encuentros constan de dos tiempos de 30 minutos, mientras que en las rondas eliminatorias la duración se extiende a dos tiempos de 35 minutos.