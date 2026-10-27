El tierno momento de Lionel Messi con su hijo Mateo: el pícaro chiste con el buzo que se hizo viral
Durante el torneo juvenil que impulsa en Miami, el 10 protagonizó una divertida escena familiar. Su hijo le pidió abrigo y Leo amagó con ponérselo él mismo entre risas.
Mientras los flashes, las cámaras y las figuras del fútbol mundial giran a su alrededor, Lionel Messi demuestra una vez más que, puertas adentro, su rol favorito sigue siendo el de padre de familia. En el marco de la Messi Cup —el certamen internacional de juveniles organizado por su productora en Florida—, el astro argentino protagonizó un tierno y divertido momento con su hijo Mateo que no tardó en volverse furor en las redes sociales.
La escena ocurrió al costado de uno de los campos de juego del predio donde se desarrollan los encuentros. En medio de una jornada fresca, Mateo se acercó a su padre para pedirle abrigo debido a las bajas temperaturas. Lejos de entregárselo de inmediato, Leo sacó a relucir su perfil más bromista: agarró la prenda, amagó con ponérsela él mismo en tono de burla y empezó a jugar con el nene, desatando las risas de todos los presentes.
Tras unos segundos de complicidad y bromas, el capitán de la Selección Argentina terminó cediendo y le dio el buzo a su hijo, completando una postal hogareña que humaniza aún más al mejor jugador del planeta.
El momento, capturado por los hinchas y difundido rápidamente en plataformas como X (ex Twitter), se sumó a las perlitas que está dejando el paso de la familia Messi por el torneo juvenil, consolidando una semana donde el rosarino acaparó todas las miradas tanto por su faceta institucional con el Cornellà y sus regalos con sabor a Superclásico como por su genuina sencillez cotidiana.
El tierno momento de Lionel Messi con su hijo Mateo: el pícaro chiste con el buzo que se hizo viral
IMPORTANTE: Mateo Messi metió un golazo y la Sub-12 de Inter Miami se coronó campeona
Qué es la Messi Cup y cómo se juega el certamen juvenil impulsado por Lionel Messi
La Messi Cup es un torneo internacional de fútbol juvenil de carácter amistoso ideado e impulsado por el propio rosarino a través de su productora, 525 Rosario. En su segunda edición (disputada entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre de 2026 en suelo norteamericano), el evento reúne a 16 equipos Sub-16 provenientes de nueve países con el objetivo de fomentar el desarrollo competitivo, el roce internacional y el intercambio cultural de las futuras estrellas.
El certamen cuenta con la presencia confirmada de los tres grandes formadores del fútbol argentino: River (defensor del título conquistado en 2025), Boca y Newell's Old Boys. Además, compiten potencias europeas y sudamericanas de la talla de Barcelona, Manchester City, Chelsea, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Ajax, Benfica, Palmeiras, Flamengo e Inter Miami, entre otros.
En cuanto al formato, el certamen se estructura con una primera fase de cuatro grupos de cuatro equipos. Al finalizar la rueda de todos contra todos, los dos mejores de cada zona avanzan a la Copa Oro para pelear por el trofeo principal, mientras que el tercer y cuarto puesto disputan la Copa Plata, garantizando que todos los planteles compitan hasta el último día. En la fase de grupos, los encuentros constan de dos tiempos de 30 minutos, mientras que en las rondas eliminatorias la duración se extiende a dos tiempos de 35 minutos.
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