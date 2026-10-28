Fue campeón con Lionel Messi e irá a juicio en España: lo acusan de defraudación eléctrica

La causa, tramitada en la sede judicial de Alcalá de Guadaíra tras la denuncia presentada por un vecino, se centra en una Supuesta anomalía en la acometida eléctrica exterior de la propiedad que el ex futbolista posee en la exclusiva zona del Real Club Sevilla Golf. En el marco del debate, la Fiscalía solicitó una sanción de diez meses de multa, quedando el expediente visto para sentencia a la espera del fallo definitivo del tribunal.