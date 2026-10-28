Fue campeón con Lionel Messi e irá a juicio en España: lo acusan de defraudación eléctrica
Nicolás Pareja compareció ante los tribunales de Sevilla por una supuesta conexión irregular de luz en su vivienda. La Fiscalía pidió diez meses de multa.
Un inesperado problema judicial sacude la vida de Nicolás Pareja en Europa. El ex defensor de la Selección Argentina y campeón olímpico en Beijing 2008 junto a Lionel Messi compareció este martes ante los tribunales de Sevilla tras ser llevado a juicio acusado por un presunto delito leve de defraudación de fluido eléctrico.
La causa, tramitada en la sede judicial de Alcalá de Guadaíra tras la denuncia presentada por un vecino, se centra en una Supuesta anomalía en la acometida eléctrica exterior de la propiedad que el ex futbolista posee en la exclusiva zona del Real Club Sevilla Golf. En el marco del debate, la Fiscalía solicitó una sanción de diez meses de multa, quedando el expediente visto para sentencia a la espera del fallo definitivo del tribunal.
Frente a la acusación, la defensa del ex central de Argentinos Juniors y el Espanyol fue contundente. Pareja aseguró que la irregularidad en la instalación eléctrica exterior no fue realizada bajo su gestión, sino que ya se encontraba instalada cuando adquirió la vivienda con su familia, y que apenas fue detectada procedieron a regularizar la situación del suministro.
Fue campeón con Lionel Messi y fue a juicio en España: acusan de defraudación eléctrica
Surgido de la cantera de Argentinos Juniors, Pareja construyó una destacada trayectoria internacional con pasos por el Anderlecht de Bélgica, Spartak de Moscú, Espanyol, Atlas de México y el Sevilla FC, donde vivió su época dorada al consagrarse tricampeón de la UEFA Europa League (2014, 2015 y 2016) bajo el mando de Unai Emery.
Con la camiseta de la Selección Argentina, el ex zaguero integró el inolvidable plantel que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 junto a figuras de la talla de Lionel Messi, Juan Román Riquelme, Sergio Agüero y Ángel Di María, sumado a su participación en la Copa América 2011.
Tras retirarse de la actividad profesional en noviembre de 2020 debido a recurrentes lesiones de rodilla, Pareja continuó ligado al fútbol español formando parte del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en el propio Sevilla, participando como jugador en la Kings League impulsada por Gerard Piqué y desempeñándose en el último tiempo como comentarista deportivo en las transmisiones de la cadena DAZN. Ahora, aguarda la decisión de la Justicia española para resolver su situación fiscal y quedar desligado del expediente.
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