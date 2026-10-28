Cristiano Ronaldo le ganó a Lionel Messi en la votación del mejor Balón de Oro de la historia

En una definición que encendió el debate entre los fanáticos del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo se quedó con el galardón al mejor Balón de Oro de la historia (denominado BOAT, por las siglas de Best Of All Time), tras resultar el más votado en la encuesta digital organizada por la revista France Football. El portugués se impuso en la elección del público gracias a su histórica temporada 2008, superando en la votación a la icónica producción de Lionel Messi en 2012.