Cristiano Ronaldo le ganó a Lionel Messi en la votación del mejor Balón de Oro de la historia
El portugués se impuso tras la elección del público. Su consagración de 2008 con el Manchester United superó a la legendaria temporada 2012 del capitán argentino.
En una definición que encendió el debate entre los fanáticos del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo se quedó con el galardón al mejor Balón de Oro de la historia (denominado BOAT, por las siglas de Best Of All Time), tras resultar el más votado en la encuesta digital organizada por la revista France Football. El portugués se impuso en la elección del público gracias a su histórica temporada 2008, superando en la votación a la icónica producción de Lionel Messi en 2012.
El trofeo reconoce la campaña en la que un CR7 estelar lideró al Manchester United hacia la conquista de la Premier League y la Champions League, consagrándose además como el máximo goleador del certamen británico con 31 conquistas. Aquel fue el primero de los cinco Balones de Oro que cosechó el delantero luso a lo largo de su carrera.
En el segundo escalón de las preferencias de los usuarios quedó la versión de Lionel Messi en 2012, un año calendario inalcanzable desde lo individual en el que el rosarino rompió todos los récords de la disciplina al convertir 91 goles en 69 partidos defendiendo las camisetas del Barcelona y la Selección Argentina.
Cristiano Ronaldo le ganó a Lionel Messi en la votación del mejor Balón de Oro de la historia
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La compulsa pública se puso en marcha a principios de octubre y permaneció abierta hasta el pasado 27 de octubre. Para emitir su sufragio en la web oficial, cada usuario debía abonar un euro por voto, contando con la posibilidad de elegir en reiteradas ocasiones a la misma figura o repartir sus elecciones entre un selecto grupo de leyendas que ganaron el premio al menos en dos oportunidades: Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano.
A pesar de haber quedado como escolta en esta votación inédita, Lionel Messi se mantiene en el trono absoluto como el máximo ganador en la historia del Balón de Oro con ocho estatuillas en su vitrina personal. Además, viene de quedar ubicado en la quinta colocación de la última gala general de 2026, ratificando su vigencia en la élite tras otra actuación impresionante a nivel internacional.
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