Siempre dispuesto: el momento viral de Lionel Messi con dos hinchas gracias a un semáforo en rojo

Un contrato histórico en la MLS para Lionel Messi

Según Jorge Más, propietario del club, el nuevo vínculo prevé un salario de entre 50 y 60 millones de dólares por temporada, consolidando a Messi como el jugador mejor pago en la historia de la liga. El contrato actual del campeón del mundo vencía al final de esta temporada, por lo que el nuevo acuerdo garantiza su presencia en la inauguración del Miami Freedom Park Stadium, prevista para 2026.