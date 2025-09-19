Siempre dispuesto: el momento viral de Lionel Messi con dos hinchas gracias a un semáforo en rojo
Dos fanáticos del astro mundial aprovecharon un freno en el tránsito para vivir un momento muy especial junto al capitán de la Selección Argentina.
De sobra es sabido que Lionel Messi es un ídolo que no le escapa a sus seguidores y la prueba de ello fue una reciente situación que no demoró en viralizarse en redes sociales. Diario Olé difundió un video, donde se ve al astro mundial bajando la ventanilla ante dos fanáticos que reconocieron su vehículo.
Con la mejor de las ondas, el capitán de la Selección Argentina -que viajaba solo- aprovechó el semáforo en rojo para regalarle un gran momento a dos jóvenes: los saludó y les firmó sus camisetas. Uno de ellos llevaba la de Inter Miami y la otra persona vestía la Albiceleste. ¡Crack, Leo!
Messi renovará contrato con Inter Miami: la millonaria cifra que cobrará por temporada
Lionel Messi llegó a un acuerdo para renovar con Inter Miami y asegurarse un salario de hasta 60 millones de dólares anuales. El capitán argentino firmará un contrato multianual que lo mantendrá en la MLS hasta el Mundial 2026, en un movimiento que refuerza tanto el impacto económico del club como sus aspiraciones deportivas.
Un contrato histórico en la MLS para Lionel Messi
Según Jorge Más, propietario del club, el nuevo vínculo prevé un salario de entre 50 y 60 millones de dólares por temporada, consolidando a Messi como el jugador mejor pago en la historia de la liga. El contrato actual del campeón del mundo vencía al final de esta temporada, por lo que el nuevo acuerdo garantiza su presencia en la inauguración del Miami Freedom Park Stadium, prevista para 2026.
El impacto económico de Lionel Messi en Inter Miami desde su llegada
Desde su llegada en julio de 2023, Messi revolucionó al club y a la MLS en general:
-
Ingresos: de entre 50 y 60 millones en 2022 a una proyección de 300 millones para 2025.
Primer contrato: valuado entre 130 y 150 millones, con salario de 20,45 millones en 2024 y posibilidad de participación accionaria en el club.
Efecto Messi: récords de asistencia, venta de entradas, merchandising y nuevos patrocinios.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario