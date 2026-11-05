Messi y Cristiano se retiraron de sus selecciones: así quedó el ranking de goleadores internacionales
Con la despedida del portugués, los dos máximos referentes de una generación, la Pulga y el Bicho, terminaron sus ciclos con sus respectivos países.
La histórica competencia entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por los principales récords del fútbol llegó a otro capítulo definitivo. Después de que el capitán argentino disputara su último partido con la Selección frente a Benín en octubre, el portugués anunció su retiro de Portugal y dejó establecida la clasificación histórica de goleadores internacionales.
El delantero del Al-Nassr terminó su recorrido con 146 conquistas en 234 presentaciones, mientras que la Pulga cerró su etapa con la camiseta argentina con 126 goles en 208 encuentros. De esta manera, CR7 conservó el primer puesto de una estadística que durante años tuvo a ambos protagonistas como grandes dominadores.
Cristiano Ronaldo y Messi: los números con sus selecciones
La diferencia entre los dos futbolistas no se limita a la cantidad de goles. Cada uno construyó registros destacados en diferentes aspectos del juego. Aunque el portugués terminó con una ventaja de 20 tantos, el argentino consiguió mejores registros en asistencias y frecuencia de participación en goles.
Cristiano Ronaldo
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Partidos: 234.
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Goles: 146.
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Asistencias: 37.
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Participación directa en un gol cada 121 minutos.
Lionel Messi
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Partidos: 208.
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Goles: 126.
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Asistencias: 65.
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Participación directa en un gol cada 89 minutos.
Messi y Cristiano también dejaron su huella en los Mundiales
La rivalidad entre ambos también tuvo un capítulo especial en la Copa del Mundo. Los dos consiguieron disputar seis ediciones del torneo, una marca inédita en la historia del fútbol masculino. Además, Ronaldo se convirtió en el primer jugador en marcar goles en seis Mundiales diferentes, mientras que Messi alcanzó los 21 tantos y llegó a convertirse en el máximo goleador histórico de la competencia durante el torneo de 2026.
La principal diferencia estuvo en los resultados colectivos: Messi consiguió levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022, mientras que Cristiano tuvo como mejor actuación las semifinales de Alemania 2006. Los números de ambos en las Copas del Mundo reflejan sus diferentes recorridos:
Partidos
- Messi: 34
- Cristiano: 27
Goles
- Messi: 21
- Cristiano: 11
Asistencias
- Messi: 12
- Cristiano: 2
Victorias
- Messi: 23
- Cristiano: 11
Mejor resultado
- Messi: Campeón 2022
- Cristiano: Semifinalista 2006
El ranking de máximos goleadores históricos de selecciones
Con las despedidas de los dos referentes, así quedó la clasificación de los futbolistas con más goles en la historia de los seleccionados nacionales:
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Cristiano Ronaldo (Portugal): 146 goles en 234 partidos.
Lionel Messi (Argentina): 126 en 208.
Ali Daei (Irán): 108 en 148.
Sunil Chhetri (India): 95 en 157.
Romelu Lukaku (Bélgica): 93 en 132.
Mokhtar Dahari (Malasia): 89 en 142.
Robert Lewandowski (Polonia): 89 en 167.
Ali Mabkhout (Emiratos Árabes Unidos): 85 en 115.
Harry Kane (Inglaterra): 85 en 121.
Ferenc Puskás (Hungría): 84 en 89.
La pelea entre Messi y Cristiano también sigue en los goles totales
Aunque ambos ya finalizaron sus ciclos internacionales, la comparación estadística entre los dos continúa vigente en sus carreras profesionales. De acuerdo con los registros presentados, Cristiano acumula 979 goles y 261 asistencias en 1.338 partidos, mientras que Messi suma 932 tantos y 424 asistencias en 1.177 encuentros.
El portugués mantiene una ventaja de 47 goles, pero el argentino registra 163 asistencias más y necesitó disputar menos partidos para alcanzar sus números.
Dos carreras extraordinarias que marcaron una época y que, incluso después de sus despedidas de las selecciones, seguirán alimentando una de las comparaciones más grandes de la historia del deporte.
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