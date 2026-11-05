Messi y Cristiano se retiraron de sus selecciones: así quedó el ranking de goleadores internacionales

Partidos

Messi: 34

Cristiano: 27

Goles

Messi: 21

Cristiano: 11

Asistencias

Messi: 12

Cristiano: 2

Victorias

Messi: 23

Cristiano: 11

Mejor resultado

Messi: Campeón 2022

Cristiano: Semifinalista 2006

El ranking de máximos goleadores históricos de selecciones

Con las despedidas de los dos referentes, así quedó la clasificación de los futbolistas con más goles en la historia de los seleccionados nacionales:

Cristiano Ronaldo (Portugal): 146 goles en 234 partidos.

Lionel Messi (Argentina): 126 en 208.

Ali Daei (Irán): 108 en 148.

Sunil Chhetri (India): 95 en 157.

Romelu Lukaku (Bélgica): 93 en 132.

Mokhtar Dahari (Malasia): 89 en 142.

Robert Lewandowski (Polonia): 89 en 167.

Ali Mabkhout (Emiratos Árabes Unidos): 85 en 115.

Harry Kane (Inglaterra): 85 en 121.

Ferenc Puskás (Hungría): 84 en 89.

La pelea entre Messi y Cristiano también sigue en los goles totales

Aunque ambos ya finalizaron sus ciclos internacionales, la comparación estadística entre los dos continúa vigente en sus carreras profesionales. De acuerdo con los registros presentados, Cristiano acumula 979 goles y 261 asistencias en 1.338 partidos, mientras que Messi suma 932 tantos y 424 asistencias en 1.177 encuentros.

El portugués mantiene una ventaja de 47 goles, pero el argentino registra 163 asistencias más y necesitó disputar menos partidos para alcanzar sus números.

Dos carreras extraordinarias que marcaron una época y que, incluso después de sus despedidas de las selecciones, seguirán alimentando una de las comparaciones más grandes de la historia del deporte.