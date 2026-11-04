Lionel Messi lidera la venta de camisetas de la MLS por cuarto año consecutivo: el ránking

El impacto de Messi en el fútbol estadounidense

Desde su desembarco en Inter Miami, la "Pulga" modificó la dimensión internacional de la MLS. Su presencia incrementó la atención sobre el campeonato y convirtió al equipo de Florida en uno de los principales focos de interés del fútbol norteamericano. El dato de las camisetas representa otra muestra de ese fenómeno.

Por cuarta temporada consecutiva, el argentino fue el jugador más elegido por los aficionados a la hora de comprar la indumentaria oficial. Mientras las Garzas se preparan para afrontar los playoffs con el objetivo de defender el título conseguido el año pasado frente a Vancouver Whitecaps, el capitán sigue siendo la principal figura comercial de la competencia.

Inter Miami también le abrió las puertas a Arturo Vidal

En paralelo, la franquicia de Florida dejó abierta la posibilidad de incorporar a otro futbolista sudamericano con pasado en el Barcelona. Rodrigo Zárate, ejecutivo senior de Inter Miami, se refirió a una eventual llegada de Arturo Vidal, actualmente en Colo-Colo, y reconoció que sería bien recibido en la institución.

"Sería bonito tener a Arturo en el Inter Miami. Nos falta tener más chilenos por allá. En un momento hubo varias negociaciones con algunos jugadores, pero ninguna llegó a buen puerto. No sé si Arturo se quiere retirar en Colo Colo, pero sería más que bienvenido en el Inter Miami", expresó.