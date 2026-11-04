Lionel Messi lidera la venta de camisetas de la MLS por cuarto año consecutivo: el ránking
La liga estadounidense publicó el listado de los futbolistas que más indumentaria comercializaron durante la temporada.
Lionel Messi continúa demostrando que su impacto en el fútbol estadounidense va mucho más allá de lo que sucede dentro de la cancha. El ahora excapitán de la Selección Argentina volvió a encabezar el ranking de venta de camisetas de la Major Leagues Soccer (MLS) y alcanzó una marca destacada: es el cuarto año consecutivo que termina en lo más alto de la clasificación.
El rosarino, que llegó al Inter Miami a mediados de 2023, mantiene un protagonismo comercial que acompaña su influencia deportiva. La liga difundió los nombres de los jugadores que más indumentaria vendieron y volvió a encontrar a la Pulga como principal atractivo del certamen.
Messi encabeza el ranking de camisetas más vendidas de la MLS
La clasificación publicada por la MLS también refleja la presencia de otras figuras internacionales que se incorporaron al campeonato norteamericano. Entre los diez primeros aparecen cuatro futbolistas que conquistaron la Copa del Mundo. Además de Messi, el listado incluye a Rodrigo De Paul, Thomas Müller y Antoine Griezmann.
El alemán, actualmente en Vancouver Whitecaps, ocupa el tercer puesto, mientras que el francés de Orlando City aparece quinto. Por su parte, De Paul, compañero de Messi en Inter Miami, se ubica en la décima posición. El segundo lugar quedó para Son Heung-min, cuya llegada a Los Angeles FC generó un importante movimiento comercial, especialmente en el mercado asiático.
Robert Lewandowski ocupa el cuarto puesto, mientras que Cavan Sullivan, la joven promesa estadounidense de Philadelphia Union, aparece sexto y es el único futbolista norteamericano dentro de los diez primeros. La clasificación se completa con Denis Bouanga, Luis Suárez y Hany Mukhtar, quienes ocupan los puestos restantes.
El impacto de Messi en el fútbol estadounidense
Desde su desembarco en Inter Miami, la "Pulga" modificó la dimensión internacional de la MLS. Su presencia incrementó la atención sobre el campeonato y convirtió al equipo de Florida en uno de los principales focos de interés del fútbol norteamericano. El dato de las camisetas representa otra muestra de ese fenómeno.
Por cuarta temporada consecutiva, el argentino fue el jugador más elegido por los aficionados a la hora de comprar la indumentaria oficial. Mientras las Garzas se preparan para afrontar los playoffs con el objetivo de defender el título conseguido el año pasado frente a Vancouver Whitecaps, el capitán sigue siendo la principal figura comercial de la competencia.
Inter Miami también le abrió las puertas a Arturo Vidal
En paralelo, la franquicia de Florida dejó abierta la posibilidad de incorporar a otro futbolista sudamericano con pasado en el Barcelona. Rodrigo Zárate, ejecutivo senior de Inter Miami, se refirió a una eventual llegada de Arturo Vidal, actualmente en Colo-Colo, y reconoció que sería bien recibido en la institución.
"Sería bonito tener a Arturo en el Inter Miami. Nos falta tener más chilenos por allá. En un momento hubo varias negociaciones con algunos jugadores, pero ninguna llegó a buen puerto. No sé si Arturo se quiere retirar en Colo Colo, pero sería más que bienvenido en el Inter Miami", expresó.
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