Los seis periodistas que votaron a Lionel Messi para ganar el Balón de Oro 2026: quiénes son
La organización del prestigioso premio publicó los detalles de la elección de los jurados y reveló qué cronistas ubicaron al capitán argentino en el primer puesto.
La ceremonia del Balón de Oro 2026, celebrada en Londres, consagró a Harry Kane y Alexia Putellas como los mejores futbolistas de la temporada en las categorías masculina y femenina, respectivamente. Sin embargo, entre los detalles que se conocieron después de la gala apareció un dato relacionado con Lionel Messi: seis periodistas lo eligieron como el número uno.
El capitán argentino, que actualmente tiene 39 años y juega en Inter Miami, volvió a recibir el respaldo de integrantes del jurado internacional, aunque no le alcanzó para quedarse con su novena estatuilla. Finalmente, ocupó el quinto lugar de la clasificación, con 612 puntos.
¿Quiénes votaron a Messi en el primer puesto?
Uno de los periodistas que colocó al rosarino en lo más alto de su elección fue Cléber Machado, reconocido cronista de Record TV de Brasil. El experimentado comunicador, de 64 años, consideró que Messi había sido el mejor futbolista de la temporada.
En su clasificación personal, el brasileño ubicó a Kylian Mbappé y Rodri por detrás del argentino, mientras que Harry Kane, ganador del premio, apareció recién en la cuarta posición. Vinicius Júnior, por su parte, quedó sexto.
Los otros cinco periodistas que eligieron a Messi como ganador fueron:
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Ezequiel Fernández Moores: representante argentino de La Nación.
Sergueï Nikolaïev: periodista bielorruso de Pressball.
Luo Ming: cronista chino de Titan Sports.
Osama Mohamad Alamri: representante de Abu Dhabi Sports TV, de Emiratos Árabes Unidos.
Humberto Cornejo: periodista panameño de La Prensa.
De esta manera, el futbolista de Inter Miami recibió seis votos en el primer lugar, aunque quedó a considerable distancia de los principales candidatos en el resultado definitivo.
La clasificación final del Balón de Oro masculino
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Harry Kane: 1.055 puntos.
Kylian Mbappé: 1.027 puntos.
Lamine Yamal: 881 puntos.
Rodri: 726 puntos.
Lionel Messi: 612 puntos.
Khvicha Kvaratskhelia: 541 puntos.
Ousmane Dembélé: 418 puntos.
Erling Haaland: 378 puntos.
Michael Olise: 296 puntos.
Fabián Ruiz: 201 puntos.
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