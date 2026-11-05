Los seis periodistas que votaron a Lionel Messi para ganar el Balón de Oro 2026: quiénes son

La ceremonia del Balón de Oro 2026, celebrada en Londres, consagró a Harry Kane y Alexia Putellas como los mejores futbolistas de la temporada en las categorías masculina y femenina, respectivamente. Sin embargo, entre los detalles que se conocieron después de la gala apareció un dato relacionado con Lionel Messi: seis periodistas lo eligieron como el número uno.