"No estaba disfrutando": Hakimi recordó cómo cambió su vida en el PSG con la llegada de Messi
El defensor marroquí recordó el impacto que tuvo la incorporación del argentino en el funcionamiento del equipo parisino y reconoció que atravesó un momento complicado.
La llegada de Lionel Messi al Paris Saint-Germain (PSG) en 2021 generó una revolución en el fútbol europeo. Sin embargo, el desembarco del capitán argentino también modificó la dinámica interna de un equipo que ya contaba con figuras como Kylian Mbappé y Neymar. Achraf Hakimi, uno de los futbolistas que vivió aquel proceso desde adentro, contó cómo lo afectó el cambio de proyecto.
El lateral marroquí había llegado a París apenas un mes antes que Messi y no imaginaba que el club incorporaría al astro argentino. En una entrevista con el podcast The Bridge, recordó que su fichaje provocó modificaciones importantes en la idea futbolística del equipo.
Hakimi contó cómo cambió el PSG después de la llegada de Messi
"Messi todavía no llegaba y en ese momento cuando lo ficharon el proyecto del club cambia, no sabíamos que Messi venía al equipo", explicó el defensor. La transformación también tuvo consecuencias en su participación dentro del campo.
Según relató, el funcionamiento del conjunto parisino comenzó a limitar algunas de las características que más disfrutaba de su juego. "El estilo de juego cambió, estábamos jugando de diferentes maneras y yo no estaba disfrutando, no hacía las cosas que me gusta hacer al ataque, siendo importante y todo eso, me sentí como un jugador pequeño, recuerdo ese momento", reconoció.
La diferencia entre jugar en el PSG y en Marruecos
También explicó que esa situación repercutió en su confianza y en sus actuaciones. Mientras en el seleccionado marroquí tenía un papel protagónico, en el equipo francés sentía que no podía mostrar su mejor versión. "Iba a la selección y ahí soy un jugador importante, mentalmente me costó un poquito al igual que mis actuaciones con el PSG como yo quería", señaló.
Además, recordó las críticas que recibió durante aquella etapa y la dificultad de explicar por qué su rendimiento parecía diferente según el equipo en el que jugaba: "Me criticaban mucho en París, se preguntaban por qué jugaba de una forma con Marruecos y de otra con el PSG, la gente no entendía la diferencia".
La confesión de Hakimi expone una de las dificultades que atravesó el PSG durante su ambicioso proyecto de reunir a Messi, Mbappé y Neymar. Pese a la jerarquía individual de sus estrellas, el equipo nunca logró consolidar el funcionamiento colectivo que esperaba la dirigencia.
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