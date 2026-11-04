"No estaba disfrutando": Hakimi recordó cómo cambió su vida en el PSG con la llegada de Messi

Además, recordó las críticas que recibió durante aquella etapa y la dificultad de explicar por qué su rendimiento parecía diferente según el equipo en el que jugaba: "Me criticaban mucho en París, se preguntaban por qué jugaba de una forma con Marruecos y de otra con el PSG, la gente no entendía la diferencia".

La confesión de Hakimi expone una de las dificultades que atravesó el PSG durante su ambicioso proyecto de reunir a Messi, Mbappé y Neymar. Pese a la jerarquía individual de sus estrellas, el equipo nunca logró consolidar el funcionamiento colectivo que esperaba la dirigencia.