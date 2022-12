Cuándo vuelve Messi a jugar con el PSG: los detalles

#ARG Leo Messi no tiene retorno estipulado a París, según L’Equipe.



Seguiría en Rosario para pasar Año Nuevo.



✈️ Especulan con que volvería a jugar recién el 11 de enero



Calendario PSG:

28/12 vs Estrasburgo

1/1 vs Lens

6/1 vs Chateauroux

11/1 vs Angers