Messi sobre el Mundial: "Estaba escrito, tenía que terminar con un final feliz"

MESSI SOBRE TODOS SUS CRUCES CON HOLANDA

Lionel Messi, capitán del seleccionado argentino campeón del Mundo, admitió que no le gustó la "imagen" que dejó durante y después del picante partido contra Países Bajos por los cuartos de final de Qatar 2022.

"Los chicos me cargan con eso cuando discuten en joda, alguno que otro lo usa. Fue un momento en caliente que hoy no me gusta verme de esa manera y que se haga viral como se hizo. Fue un momento de calentura por todo lo que se vivió", expresó. Y además agregó: "Fue algo natural que salió así y quedó",

"Sabía todo lo que se había comentado antes del partido y mis compañeros me decían '¿Viste lo que dijo? Cuando terminó todo eso, no me gustó lo que pasó pero son momentos de mucha tensión y nerviosismo. Y pasa todo rápido. No estaba nada pensado", cerró en una entrevista con Olé.