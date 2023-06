El posteo de Messi a 6 meses de la consagración en el Mundial

EL MENSAJE DE MESSI A SEIS MESES DEL MUNDIAL

"Se cumple medio año desde que levantamos la más linda de todas. 6 meses en los que no pude dejar de pensar en todo lo que vivimos, en cuánto lo peleamos y en cómo aún hoy lo disfrutamos".

"Es imposible resumir el Mundial en imágenes, me quedaría con tantas que no cabrían en ningún álbum. Pero coincidiendo con los 6 meses, quería compartirles algunos momentos que me vienen muchas veces a la cabeza y me ponen muy feliz al recordarlos por cómo y cuándo se dieron".

"Abrazo enorme a todos y aprovecho para felicitar hoy también a todos los papás".

A post shared by Leo Messi (@leomessi)