Fue apodado como el "nuevo Messi" y dejó el Barcelona envuelto en una polémica

Si bien sus comienzos fueron tremendos, nunca tuvo un rol importante dentro del primer equipo y tras muchas cesiones a distintos equipos, no encontró el rumbo: “Me iba a quedar un año más y el Barça decidió que tenía que volver a salir cedido. Así que estaba un poco frustrado con todo. No quería volver a salir. Dije: ‘A la mierda, yo me voy de aquí’. Viéndolo ahora, sólo necesitaba ser paciente, entrenar y esperar”, expresó en una entrevista con The Athletic.

“Algunos esperaban que yo fuera Modric, pero no fue posible”, cerró frustrado Alen Halilovi que en Barcelona acumuló solo un partido de manera oficial y que si bien fue comparado con Messi a sus 15 años nunca pudo sostenerlo.