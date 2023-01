Lionel Messi a corazón abierto: las mejores frases de la primera entrevista tras ser campeón mundial

* "Desde ese día cambió todo para mí. Por suerte se dio lo que tanto soñaba, lo que deseaba toda mi carrera y llegó casi al final".

* "No sé cuánto pesa la Copa, hubo un quilombo con las copas, en un momento no sabíamos cuál era la verdadera, pero no importaba, ya la habíamos levantado. Es pesadita".

MESSI COPA DEL MUNDO

* "Todo lo que imaginaba que iba a pasar al final fue chico con lo que pasó, lo que había imaginado fue mucho menos de lo que pasó con la gente en la cancha, con mi familia, lo que pasó en Argentina. Todo lo que imaginaba fue poco" (sobre los festejos)

* "Cada uno deseaba que su país fuese campeón pero a medida que iban quedando afuera iban con Argentina porque deseaban que Argentina fuera campeón y que yo lo fuera. Es algo inexplicable, creo que nunca se dio una cosa así. Toda esa energía, esas ganas de todo el mundo, hizo que al final se nos diera".

* "La noche anterior estaba muy tranquilo. Durante todo el mundial estaba relajado, me sentía que estaba muy bien, que yo estaba bien, y que estábamos haciendo todo para que se diera".

selección argentina copa messi

* (Ese 'ya está, ya está', significaba) "Que ya se había terminado, después de tanto tiempo, de tanto sufrimiento, en algunas épocas sufrí mucho con la Selección, muchas decepciones, con finales perdidas, siempre tan cerquita y no se daba. Había recibido durante mucho tiempo muchísimas críticas de todos los colores y sabía que mi familia sufría igual que yo o más. Cosas injustas que sobrepasan lo futbolístico y eso me molestaba y dolía. Era como cerrar el círculo, ganamos la Copa América, el Mundial... ya está, no queda nada".

* (Sobre lo que dijo antes de que Gonzalo Montiel pateara el último penal) "En realidad no me acuerdo bien qué dije, creo que le hablaba a Cachete que iba a patear, que no hiciera sufrir más, que lo termine, pedirle a Dios y más en ese momento, no me acuerdo bien pero creo que iba por ahí, por algo de decirle a Montiel 'hacelo, terminalo acá, a Dios pidiéndole que lo haga'".

* "No volví a ver la final. Vi obviamente resúmenes, jugadas, y sí muchos videos de los festejos de la gente. Pero la final no la volví a ver. Ya está".

aGUERO mESSI.jpg

* (Sobre besar y acariciar la Copa del Mundo cuando recibió el premio al mejor jugador del torneo) "No aguanté, la vi ahí y no podía no hacer lo que hice. Me llamaba, la Copa me llamaba, me decía 'ya está, vení a agarrarme'. Ya podía hacerlo. La veía que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso, y no lo pensé y la fuí a abrazar. Lo necesitaba".

* (Sobre el topo Gigio a Van Gaal y el "anda pa' allá, bobo") "Salió en el momento y sí, sabía todo lo que habían comentado antes del partido, lo que él había comentado. Algunos de mis compañeros me decían '¿viste lo que dijo Van Gaal?'. Son cosas del momento, cuando termina todo eso no me gusta, eso que hice no me gusta. Fue todo muy rápido y uno reacciona como reacciona. No estaba nada pensado. No me gusta esa imagen, pero bueno, son cosas que pasan".

* (Sobre los festejos) "Fue una locura. La felicidad de la gente de todas las edades, la felicidad que tenían era inexplicable, se les veía en la cara. Y lo mejor es como se comportó la gente. Cinco millones de personas en la calle y gracias a Dios no pasó nada".

Messi (10).jpg

* "En los días que siguieron estaba como todos, viendo (en las redes sociales) videos de los festejos, del partido, me mandaban también, y hasta el día de hoy sigo viendo".

* "Se me bloqueó Instagram de la cantidad de mensajes que me llegaban. Estuve un par de días contestando".

* "Me hubiese gustado que (Diego Maradona) me entregue la Copa o por lo menos que vea todo esto, con lo que él amaba a la Selección y deseaba que pasaran estas cosas, hubiese sido una muy linda foto esa también".

* "En todos los partidos creo que fuimos mejores que los rivales, siempre supimos lo que teníamos que hacer en cada partido".

messi festejo selección Argentina qatar 2022 El festejo de Messi con la Selección Argentina campeona del Mundial Qatar 2022 - @fifaworldcup_es

* "El partido con México fue el más difícil por todo lo que nos jugábamos y creo que fue el que peor jugamos también mas allá del resultado".

* "Presentía que Dios tenía guardado esto para mí, no había mejor momento que este. Como también la Copa América, no había mejor momento por cómo se dio y donde se dio. Yo también hubiese elegido este momento, casi al final de mi carrera y cerrando el círculo de mi vida como profesional".