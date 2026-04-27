Spreen compró 14 mil paquetes de figuritas y se convirtió en el primer argentino al que le salió la de Lionel Messi

“Las figuritas todavía no salieron en Argentina, probablemente no las encuentren en los kioscos. Esto lo tengo porque alguien fue a Uruguay a buscarme todas las figuritas, ja. Perdón a la gente de Uruguay que les robé todas las figuritas, las necesitaba para tener todas las cajas”, comentó con humor.

Durante la jornada, además de avanzar con el álbum, Spreen también compartió parte de su experiencia con la gente, regalando algunos ejemplares a personas con las que se cruzó en la calle.

Uno de los momentos más esperados llegó tras abrir cerca de 500 sobres, cuando finalmente apareció la figurita de Lionel Messi. La reacción quedó registrada en vivo: “¡Leo Messi! ¡Sí! ¡El Diez! ¡El capitán! Me acaba de salir Lionel Andrés Messi, gente. Es el sobre n°500 y nos salió Messi", celebró con euforia.

El episodio rápidamente se viralizó, ya que podría tratarse de uno de los primeros fanáticos en Argentina en mostrar el cromo del capitán en la previa de lo que sería su último Mundial.