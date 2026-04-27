Spreen compró 14 mil paquetes de figuritas y se convirtió en el primer argentino al que le salió la de Lionel Messi
El streamer se propuso completar el álbum de figuritas del Mundial 2026 en menos de un día y sorprendió con un acceso anticipado a los sobres.
El streamer argentino Spreen volvió a captar la atención de sus seguidores con un desafío poco habitual: completar el álbum del Mundial 2026 en una sola jornada. Para lograrlo, realizó una transmisión en vivo en la que abrió una enorme cantidad de paquetes de figuritas.
El creador de contenido arrancó el directo mostrando una caja con alrededor de 14 mil cromos, con la intención de conseguir todas las figuritas en menos de 24 horas. Desde el inicio dejó en claro su ambición: “Hoy voy a llenar el álbum del Mundial en menos de 24 horas. Y no solo eso: quizás soy el primero de Argentina y en el mundo en lograr eso. Me puse el objetivo de ser el primero de todos”.
El desafío no estuvo exento de particularidades. La colección todavía no había sido lanzada oficialmente en el país por Panini, lo que generó sorpresa entre quienes seguían la transmisión. El propio streamer explicó cómo consiguió el material antes de tiempo.
“Las figuritas todavía no salieron en Argentina, probablemente no las encuentren en los kioscos. Esto lo tengo porque alguien fue a Uruguay a buscarme todas las figuritas, ja. Perdón a la gente de Uruguay que les robé todas las figuritas, las necesitaba para tener todas las cajas”, comentó con humor.
Durante la jornada, además de avanzar con el álbum, Spreen también compartió parte de su experiencia con la gente, regalando algunos ejemplares a personas con las que se cruzó en la calle.
Uno de los momentos más esperados llegó tras abrir cerca de 500 sobres, cuando finalmente apareció la figurita de Lionel Messi. La reacción quedó registrada en vivo: “¡Leo Messi! ¡Sí! ¡El Diez! ¡El capitán! Me acaba de salir Lionel Andrés Messi, gente. Es el sobre n°500 y nos salió Messi", celebró con euforia.
El episodio rápidamente se viralizó, ya que podría tratarse de uno de los primeros fanáticos en Argentina en mostrar el cromo del capitán en la previa de lo que sería su último Mundial.
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