México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Sin embargo, el combinado comandado por Javier Aguirre deberá realizar ajustes obligados para este segundo compromiso, especialmente en la defensa, tras la expulsión de César Montes, uno de los referentes de la última línea. El que se perfila como titular es Jorge Sánchez, que aun no tuvo minutos en el torneo.

Con el liderato del grupo en juego, el encuentro en Guadalajara también aparece marcado por nombres propios que pueden inclinar la balanza. México se apoya en la experiencia de Raúl Jiménez y el desequilibrio de Julián Quiñones.

El combinado asiático, por su parte, confía en la jerarquía de Son Heung-min y el control de Hwang In-beom. En un grupo que empieza a abrirse, el resultado puede ser clave para encaminar la clasificación a octavos de final.

Formaciones de México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026

México: Rangel; Reyes, Sánchez, Johan Vásquez, Gallardo; Lira, Brian Gutiérrez, Fidalgo; Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim-Min Jae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heungmin; Oh Hyeon-gyu. DT: Myung-Bo Hong.

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