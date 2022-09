El mal momento del Tata Martino en México: "Me siento el enemigo público número uno"

La declaración de Martino se dio horas después de que el exfutbolista Hugo Sánchez, desde su posición como comentarista de televisión, exigiera su destitución para ser reemplazado por un entrenador mexicano, a menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo, consignó la agencia de noticias AFP.

seleccion de mexico 2022.jpg El equipo de México que enfrentó a Paraguay en Atlanta, Estados Unidos.

"Noto un entorno que se siente cómodo con esta situación que es bastante atípica, la gran preocupación es qué incidencia tiene esto en el grupo de jugadores porque cada vez tienen que salir a defender al entrenador, y de por sí es difícil ser jugador", dijo Martino.

En lo que va del año, México, que integrará el grupo C en Qatar junto a Argentina, Arabia Saudita y Polonia, jugó cinco partidos amistosos con un triunfo, dos empates y dos derrotas.

hugo sanchez mexico.jpg Hugo Sánchez, exgoleador mexicano.

QUÉ DIJO HUGO SÁNCHEZ DEL TATA MARTINO

El histórico exgoleador de Real Madrid de España criticó duramente al Tata Martino a menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo de Qatar. "No me gusta que un entrenador que no sea mexicano esté en la Selección. Con Martino no vamos a hacer algo histórico", pronosticó Sánchez en la señal mexicana de ESPN.

El histórico delantero de la Tri criticó duramente a Martino, quien en la previa del amistoso ante Paraguay en Estados Unidos calificó como una injusticia el despido del Director General de la Federación Mexicana de Fútbol, Gerardo Torrado.

"¿Por qué se mantiene en el cargo y no se va con Torrado?", se preguntó Sánchez. Inclusive, dijo que le gustaría que Víctor Manuel Vucetich o Miguel "Piojo" Herrera reemplacen al Tata para conducir al seleccionado mexicano en Qatar.