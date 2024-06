Malas noticias para México: su mejor jugador se pierde el resto de la Copa América 2024

Embed Incondicionales,@EdsonAlvarez19, nuestro capitán en esta América, tiene un mensaje para ustedes.



"Desafortunadamente, mi participación en la Copa América ha llegado a su fin. Es un duro golpe para mí porque tenía esa ilusión, pero son cosas que pasan en el fútbol y tendré que aprender y crecer de todo esto", anunció Álvarez en un video publicado en las redes sociales de la selección mexicana.

"He tomado la decisión de quedarme con el equipo hasta el final, de apoyarlos y alentarlos como siempre lo he hecho, ahora me tocará fuera de la cancha. También me servirá para comenzar mi rehabilitación y regresar lo más pronto posible, trabajaré para siempre estar a la altura de la selección", agregó Álvarez.

"Los estudios realizados a @EdsonAlvarez19 arrojaron que nuestro capitán sufrió un desgarro parcial miofascial de músculo bíceps femoral y músculo semitendinoso izquierdo. El tiempo de recuperación dependerá de la evolución del jugador", informaron en la red social X. Se espera que Álvarez esté fuera de las canchas entre cuatro y seis semanas.