Migliore explotó contra Riquelme tras la eliminación de Boca: "¿Por qué cuidar a Román?"

A través de una storie de Instagram, Migliore dejó en claro su disconformidad: “Si el jubilado gana poco, se enoja con el presidente, no se enoja con el empleado de ANSES. Si el club anda mal, ¿por qué enojarse con los empleados y no con el presidente? ¿Qué beneficios le trae a Boca ‘cuidar’ a Román y sus compinches? ¡Ninguno! El club es de los socios, pero lo manejan 5 tipos (algunos no son hinchas de Boca)”.