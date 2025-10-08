Miguel Ángel Russo y Juan Román Riquelme, la historia de una relación que marcó dos grandes eras en Boca

riquelme russo

En ese segundo ciclo, Miguel devolvió la calma a un club convulsionado: ganó la Superliga 2019/20 arrebatándosela a River en la última fecha, y posteriormente la Copa de la Liga 2020, ambas bajo la gestión de Riquelme. La relación entre ambos se mantuvo sólida incluso en los momentos difíciles.

Russo dejó su cargo en 2021, pero nunca hubo distancia personal. Román siempre lo reconoció como un referente y una figura paternal dentro del club. En los últimos años, se los vio juntos en la Bombonera compartiendo charlas distendidas, risas y gestos de complicidad. “Miguel es parte de nuestra historia. Siempre lo será”, dijo cuando le dedicó un homenaje en vida, sabiendo que su salud ya no era la misma.

Con su muerte, el vínculo entre ambos queda sellado como uno de los más emotivos de la historia reciente del club de la Ribera. El máximo ídolo perdió a un amigo y a un maestro. Y el club, a un hombre que supo entender el espíritu xeneize como pocos. Porque si Román fue la voz de la cancha, Russo fue el silencio que ordenaba detrás: dos maneras distintas de representar a Boca, unidas por una misma pasión.