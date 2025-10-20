Milton Delgado y Santino Barbi, los dos futbolistas destacados de la Selección Argentina en el Mundial Sub-20
El mediocampista de Boca fue elegido como uno de los tres mejores jugadores del certamen, mientras que el arquero cordobés recibió el Guante de Oro como mejor guardameta del torneo.
Aunque la Selección Argentina no logró coronarse campeona en Chile tras la derrota 2-0 ante Marruecos en la final, el cierre del Mundial Sub-20 dejó varias distinciones individuales para los jóvenes dirigidos por Diego Placente. Dos de los principales protagonistas del plantel albiceleste fueron Milton Delgado y Santino Barbi, quienes se destacaron a lo largo del certamen y recibieron importantes reconocimientos por parte de la FIFA.
Barbi, arquero surgido en Talleres de Córdoba, fue premiado con el Guante de Oro al mejor portero del torneo. Sus intervenciones decisivas resultaron clave para que Argentina alcanzara el partido definitorio tras 18 años. Con apenas tres goles recibidos en toda la competencia, el cordobés fue una de las grandes revelaciones del certamen y uno de los pilares del equipo. Su seguridad en los mano a mano y su liderazgo dentro del área lo convirtieron en una figura indiscutida dentro del plantel.
Por su parte, Delgado, mediocampista de Boca, completó el podio de los mejores futbolistas del campeonato al recibir el Balón de Bronce, detrás de los marroquíes Othmane Maamma (Oro) y Yassir Zabiri (Plata). Con su despliegue, visión de juego y precisión en los pases, fue una pieza fundamental del mediocampo argentino y se ganó el reconocimiento internacional por su regularidad y madurez futbolística a pesar de su corta edad.
El jugador xeneize fue el primero en subir al escenario durante la premiación en Santiago de Chile, donde los aplausos se mezclaron con la emoción por la campaña realizada por el equipo. Argentina, además de la medalla de plata, sumó estos galardones individuales que reflejan el gran nivel de una generación que supo competir con autoridad y estilo.
Pese al sabor amargo de la derrota, la actuación de la Albiceleste fue ampliamente valorada por los hinchas y por figuras del fútbol mundial, entre ellos Lionel Messi, quien dedicó un mensaje de orgullo y aliento a los juveniles. Con estos premios, Delgado y Barbi se consolidaron como símbolos del futuro de la Selección, demostrando que, más allá del resultado final, el talento argentino sigue marcando presencia en el fútbol internacional.
