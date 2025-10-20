Milton Delgado y Santino Barbi, los dos futbolistas destacados de la Selección Argentina en el Mundial Sub-20

Barbi, arquero surgido en Talleres de Córdoba, fue premiado con el Guante de Oro al mejor portero del torneo. Sus intervenciones decisivas resultaron clave para que Argentina alcanzara el partido definitorio tras 18 años. Con apenas tres goles recibidos en toda la competencia, el cordobés fue una de las grandes revelaciones del certamen y uno de los pilares del equipo. Su seguridad en los mano a mano y su liderazgo dentro del área lo convirtieron en una figura indiscutida dentro del plantel.