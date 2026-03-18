Milton Giménez se recuperó de su lesión y Boca suma una variante clave en ataque

En ese escenario, Giménez se suma a nombres como Miguel Merentiel y Adam Bareiro, en un momento donde Boca necesita recuperar eficacia de cara al arco y cortar la racha de empates que lo mantiene expectante en la tabla. Además, su regreso se da en la previa de una seguidilla determinante. Luego del duelo ante Instituto y el parate por la fecha FIFA, el Xeneize deberá enfrentar a Talleres como visitante, recibir a Independiente y visitar a River en el Monumental.