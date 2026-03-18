Milton Giménez se recuperó de su lesión y Boca suma una variante clave en ataque
El delantero dejó atrás la pubalgia, ya entrena a la par en el Xeneize y podría volver en una seguidilla clave del Torneo Apertura.
Boca volvió a los entrenamientos tras el empate ante Unión y comenzó a enfocarse en el próximo compromiso frente a Instituto, por la fecha 12 del Torneo Apertura. En ese contexto, el cuerpo técnico recibió una noticia positiva en medio de un calendario exigente.
Milton Giménez se sumó a la par del grupo y atraviesa la etapa final de su recuperación, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente por una pubalgia. El delantero todavía no sumó minutos oficiales en lo que va del año, pero su regreso a las canchas está cada vez más cerca.
La vuelta del atacante aparece como una alternativa importante para Claudio Úbeda, que necesita variantes en ofensiva. Actualmente, el equipo cuenta con pocas opciones disponibles, ya que Edinson Cavani continúa afectado por problemas lumbares.
En ese escenario, Giménez se suma a nombres como Miguel Merentiel y Adam Bareiro, en un momento donde Boca necesita recuperar eficacia de cara al arco y cortar la racha de empates que lo mantiene expectante en la tabla. Además, su regreso se da en la previa de una seguidilla determinante. Luego del duelo ante Instituto y el parate por la fecha FIFA, el Xeneize deberá enfrentar a Talleres como visitante, recibir a Independiente y visitar a River en el Monumental.
Los números de Milton Giménez en Boca
Desde su llegada al club a mediados de 2024, el delantero de 29 años acumula 59 partidos con la camiseta de Boca. En ese lapso, convirtió 17 goles y aportó 5 asistencias en 3.236 minutos en cancha. En el plano disciplinario, recibió 11 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad. Ahora, con el alta médica prácticamente confirmada, buscará volver a sumar minutos y ganarse un lugar en la consideración del cuerpo técnico en un tramo clave de la temporada.
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