Mirassol vs. Lanús, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV
El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino viajó a Brasil con la intención de arrancar la fase de grupos con una victoria y reafirmar su crecimiento en el plano continental.
Lanús comenzará su participación en la Copa Libertadores 2026 con un exigente compromiso en Brasil. Este miércoles, desde las 19, el conjunto argentino enfrentará a Mirassol en el estadio José Maria de Campos Maia, por la primera fecha del Grupo G. El partido contará con el arbitraje del colombiano Jhon Ospina como árbitro principal y Nicolás Gallo a cargo del VAR.
El “Granate” llega a este estreno con la moral en alto tras un período reciente de grandes logros. La conquista de la Copa Sudamericana 2025 y la obtención de la Recopa Sudamericana 2026, en la que superó a Flamengo con una recordada victoria en el Maracaná, consolidaron al equipo como uno de los animadores del fútbol sudamericano. Estos antecedentes alimentan la ilusión de realizar una campaña destacada también en la Libertadores.
El equipo buscará trasladar ese envión positivo a su debut en el torneo más prestigioso del continente, donde su mejor actuación histórica fue en 2017, cuando alcanzó la final y cayó frente a Gremio. Desde entonces, Lanús ha trabajado para volver a posicionarse en los primeros planos y esta edición aparece como una nueva oportunidad para demostrar su crecimiento.
Del otro lado estará Mirassol, uno de los equipos revelación del fútbol brasileño en la última temporada. Su cuarto puesto en el Brasileirao 2025 le permitió clasificar por primera vez a la Copa Libertadores, lo que convierte este debut en un momento histórico para la institución. A pesar de su menor experiencia internacional, el conjunto brasileño buscará hacerse fuerte como local y dar el golpe ante un rival de peso.
El encuentro se presenta como un duelo interesante entre dos equipos con realidades distintas pero con ambiciones similares. El visitante intentará imponer su experiencia y jerarquía, mientras que los locales apostará a la sorpresa en su casa. En este escenario, comenzar con un triunfo puede ser clave para encaminar la clasificación en una fase de grupos que promete ser competitiva.
Mirassol vs. Lanús: probables formaciones
- Mirassol: Walter; Igor Formiga, Joao Victor, Willian Machado, Reinaldo; Yuri Lara, Aldo Filho; Shaylon, Alesson, Firmino Negueba; Tiquinho Soares. DT: Rafael Guanaes.
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Franco Watson, Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino.
Mirassol vs. Lanús: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: José Maria de Campos Maia.
- Árbitro: Jhon Ospina (COL):
- VAR: Nicolás Gallo (COL).
- TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
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