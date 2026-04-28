El futbolista que construyó un zoológico y terminó en la quiebra
De origen neerlandés, fue uno de los mejores delanteros de Europa durante la década del 2000. Sin embargo, las lesiones pusieron un freno en su carrera. Descubrí su historia en la nota.
ndy Van der Meyde fue uno de los mejores delanteros jóvenes de Europa, recordado por su talento y velocidad en el uno contra uno. De origen neerlandés, llegó a vestir las camisetas de clubes importantes como Ajax, Inter de Milán y Everton, donde mostró destellos de su calidad en la élite del fútbol.
Jugó la Eurocopa 2004 con la selección de Países Bajos y parecía estar en el punto más alto de su carrera, pero a partir de allí las lesiones comenzaron a hacer estragos y lo llevaron a colgar los botines de manera abrupta. En paralelo, las adicciones jugaron un papel importante en la vida de Van der Maeyde, quien perdió gran parte de su patriminio culpa de este problema.
Cómo fue la carrera de Andy Van der Meyde
Van der Meyde dio sus primeros pasos profesionales en el Ajax, donde se ganó la fama de ser uno de los talentos más prometedores del fútbol neerlandés. Luego tuvo un paso por el Twente y más tarde volvió al club de Ámsterdam, hasta que su nivel le abrió las puertas del Inter de Milán.
En el equipo italiano logró afirmarse en el once inicial y tuvo actuaciones importantes en partidos decisivos de la UEFA Champions League. Aun así, su trayectoria tomó otro rumbo cuando se mudó a Inglaterra para jugar en el Everton.
Desde su llegada en 2005, las lesiones comenzaron a repetirse y su rendimiento mermó, algo que, sumado a problemas personales, terminó afectando su continuidad.
En paralelo, con la selección de Países Bajos disputó 17 encuentros y formó parte del plantel en la Eurocopa 2004, aunque distintos episodios de indisciplina fueron alejándolo del plano nacional.
Retiro temprano y la bancarrota de Andy Van der Meyde
Aunque llegó a ganar reconocimiento y estabilidad económica, no logró manejar la presión del entorno profesional. Las adicciones terminaron convirtiéndose en un punto de quiebre que afectó su rendimiento deportivo y lo llevó a perder gran parte de lo que había construido.
Con el paso del tiempo y ya fuera del fútbol de élite, decidió dar un giro a su vida: transmite su experiencia a los jugadores más jóvenes, con el objetivo de guiarlos y aconsejarlos para que no repitan los mismos errores que él cometió.
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