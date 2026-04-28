El futbolista que construyó un zoológico y terminó en la quiebra

Desde su llegada en 2005, las lesiones comenzaron a repetirse y su rendimiento mermó, algo que, sumado a problemas personales, terminó afectando su continuidad.

En paralelo, con la selección de Países Bajos disputó 17 encuentros y formó parte del plantel en la Eurocopa 2004, aunque distintos episodios de indisciplina fueron alejándolo del plano nacional.

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Aunque llegó a ganar reconocimiento y estabilidad económica, no logró manejar la presión del entorno profesional. Las adicciones terminaron convirtiéndose en un punto de quiebre que afectó su rendimiento deportivo y lo llevó a perder gran parte de lo que había construido.

Con el paso del tiempo y ya fuera del fútbol de élite, decidió dar un giro a su vida: transmite su experiencia a los jugadores más jóvenes, con el objetivo de guiarlos y aconsejarlos para que no repitan los mismos errores que él cometió.