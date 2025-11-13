Moldavia vs Italia por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026: horario, formaciones y TV
La Azzurra visita Chisináu obligada a ganar para sostener sus opciones de clasificación directa y evitar repetir las frustraciones de 2018 y 2022.
Italia vuelve a enfrentarse a sus fantasmas en una situación límite. El seleccionado que comanda Gennaro Gattuso llega a la recta final de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 con la obligación de ganar en su visita a Moldavia. Un triunfo es indispensable para mantener viva la ilusión de clasificar de manera directa al torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
Con 15 puntos, la Azzurra ocupa el segundo puesto del Grupo I, detrás de Noruega (18). Para alcanzar el objetivo sin depender del repechaje, el equipo italiano necesita ganar sus dos encuentros restantes -el primero ante Moldavia y el siguiente frente a los noruegos en Milán- y esperar que el líder deje unidades en el camino. En caso de un tropiezo, debería resignarse a la repesca, un escenario demasiado familiar para un tetracampeón del mundo que lleva casi dos décadas sin destacarse en el máximo certamen.
Gattuso, que asumió tras la salida de Luciano Spalletti, reconoció la magnitud del desafío y la presión que rodea al plantel. “Si Italia no se clasifica para el Mundial 2026, me voy del país”, declaró en tono tajante tras la victoria ante Israel. Mientras tanto, los medios italianos ya especulan con un nuevo repechaje ante rivales como Suecia, Macedonia del Norte o Gales.
El técnico deposita su confianza en Mateo Retegui, el delantero argentino nacionalizado que se convirtió en el máximo goleador del equipo en las Eliminatorias, con cinco tantos y cuatro asistencias. Su aporte ha sido vital para sostener la esperanza en un combinado que ha ganado sus últimos cinco partidos, pero que aún arrastra el peso de las frustraciones recientes.
El partido se disputará en el Zimbru Stadium de Chisináu a las 16:45. El local llega con una sola victoria en sus últimos cinco encuentros y un duro 1-11 ante Noruega que dejó secuelas anímicas. La visita, en cambio, viene de golear a Israel y Estonia, y espera que su jerarquía marque la diferencia.La misión es clara: ganar o quedar al borde de un nuevo papelón histórico.
Moldavia vs Italia: probables formaciones
- Moldavia: Cristian Avram; Danila Farov, Artur Craciun, Vladyslav Baboglo, Mihail Gherasimencov, Oleg Reabciuk; Mihail Caimacov, Vadim Rata, Victor Bogaciuc; Sergiu Perciun, Virgiliu Postolachi.
- Italia: Gianluigi Donnarumma; Andre Cambiaso, Giovanni di Lorenzzo, Gianluca Mancini, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco; Nicolo Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonalli; Mateo Rategui, Giacomo Raspadori.
Moldavia vs Italia: otros datos
- Horario: 16:45.
- Estadio: Zimbru Stadium.
- Arbitro: Oleksandr Korniyko.
- TV: Disney+ Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario