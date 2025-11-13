Moldavia vs Italia por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Con 15 puntos, la Azzurra ocupa el segundo puesto del Grupo I, detrás de Noruega (18). Para alcanzar el objetivo sin depender del repechaje, el equipo italiano necesita ganar sus dos encuentros restantes -el primero ante Moldavia y el siguiente frente a los noruegos en Milán- y esperar que el líder deje unidades en el camino. En caso de un tropiezo, debería resignarse a la repesca, un escenario demasiado familiar para un tetracampeón del mundo que lleva casi dos décadas sin destacarse en el máximo certamen.