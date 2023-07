Momo contra Santi Maratea y la colecta: "Me pareció inmoral y no podría dormir con eso..."

Pero la cosa no quedó ahí, sino que el popular influencer cuestionó otro aspecto del accionar de su par de las colectas. "Otra cosa que me pareció una aberración es pedirle a la gente que pida un préstamo en Mercado Pago. No podés pedir eso. Me parecen cosas inmorales, yo no podría dormir con eso".

"Se tienen que hacer responsables. Bueno o malo. Así como hablé bien del pibe, esto me parece pésimo", concluyó Benavides.

