Monzón vs. Bonavena: herencia, historia y un duelo simbólico en Párense de Manos 3
Los nietos de dos íconos del boxeo argentino se cruzan en el ring del estadio de Huracán en una pelea cargada de pasado, identidad y exposición mediática.
La rivalidad entre Carlos Monzón y Oscar “Ringo” Bonavena atraviesa décadas del boxeo argentino y sigue vigente como un mito popular. No fue una enemistad construida dentro del ring, sino una tensión marcada por personalidades fuertes, egos elevados y un episodio que quedó grabado en la memoria del ambiente. El quiebre definitivo ocurrió el 12 de diciembre de 1974, en el Gran Hotel Ciudad de México, cuando una serie de bromas pesadas de Bonavena desató la furia del santafesino.
El clima se volvió tan espeso que, según versiones de la época, alguien debió intervenir para evitar que el conflicto pasara a mayores. Ese hecho selló una distancia irreconciliable entre dos leyendas. Más de medio siglo después, esa historia vuelve a escena de una manera inesperada.
En el marco de Párense de Manos 3, el evento de boxeo y entretenimiento organizado por Paren la Mano, los apellidos Monzón y Bonavena se enfrentan por primera vez sobre un ring, aunque ahora en la piel de sus nietos: Agustín Monzón y Franco Bonavena. El combate fue promocionado como “el combate de todos los tiempos” y se desarrollará este sábado 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, ante una multitud y con transmisión masiva.
Los nietos de Carlos Monzón y Ringo Bonavena, a las piñas en Párense de Manos 3
Franco Bonavena, de 29 años, es hijo de Natalio y nieto de Ringo. Su recorrido estuvo lejos de una carrera boxística tradicional. Estudió diseño multimedial, trabajó como programador y también incursionó en el cine. Durante varios años su deporte principal fue el rugby, disciplina que incluso lo llevó a jugar en Irlanda en 2018, experiencia que se vio interrumpida por una lesión.
Recién a los 27 años se calzó los guantes y comenzó su camino en el boxeo amateur. Sobre este presente, explicó: “Por esto de Párense de Manos renuncié a mi laburo. Estaba laburando de programador. Si uno tiene la cabeza en muchas cosas, sale mal. Preferí cortar algo que yo sentí que ya no me sumaba para dedicarme a fondo a algo nuevo, que me llegó por algo”.
Lejos de pensar únicamente en el profesionalismo, Bonavena entiende esta pelea como una plataforma. “Me llega una oportunidad que me puede catapultar, quizás, a hacer boxeo de influencers”, afirmó, y agregó: “Hay buen nivel. No es que es un nivel malo. Son chicos que boxean bien. Para ese nivel, sé que encajo”. Su preparación incluyó incluso sparring con Sergio “Maravilla” Martínez, otra de las grandes figuras del evento, experiencia que describió como intensa y exigente.
En la esquina opuesta estará Agustín Monzón, de 24 años, nieto del legendario campeón mundial mediano. Su vínculo con el apellido siempre estuvo presente, pero su camino fue distinto. Se mudó joven a Buenos Aires, trabajó en distintos oficios y persiguió el sueño de la actuación. Participó en obras teatrales, series como El Eternauta, Coppola y Monzón, y fue parte del reality Survivor.
Su acercamiento al boxeo llegó tras ver un documental sobre Jake Paul, que lo motivó a incursionar en este formato híbrido entre deporte y espectáculo. “No le quiero demostrar nada a nadie, lo hago más por mí. Es mi experiencia”, expresó, dejando en claro que el peso del apellido no condiciona su búsqueda personal.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario