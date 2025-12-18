Monzón vs. Bonavena: herencia, historia y un duelo simbólico en Párense de Manos 3

Lejos de pensar únicamente en el profesionalismo, Bonavena entiende esta pelea como una plataforma. “Me llega una oportunidad que me puede catapultar, quizás, a hacer boxeo de influencers”, afirmó, y agregó: “Hay buen nivel. No es que es un nivel malo. Son chicos que boxean bien. Para ese nivel, sé que encajo”. Su preparación incluyó incluso sparring con Sergio “Maravilla” Martínez, otra de las grandes figuras del evento, experiencia que describió como intensa y exigente.

monzon bonavena 1

En la esquina opuesta estará Agustín Monzón, de 24 años, nieto del legendario campeón mundial mediano. Su vínculo con el apellido siempre estuvo presente, pero su camino fue distinto. Se mudó joven a Buenos Aires, trabajó en distintos oficios y persiguió el sueño de la actuación. Participó en obras teatrales, series como El Eternauta, Coppola y Monzón, y fue parte del reality Survivor.

Su acercamiento al boxeo llegó tras ver un documental sobre Jake Paul, que lo motivó a incursionar en este formato híbrido entre deporte y espectáculo. “No le quiero demostrar nada a nadie, lo hago más por mí. Es mi experiencia”, expresó, dejando en claro que el peso del apellido no condiciona su búsqueda personal.