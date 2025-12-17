Cómo ver en vivo el Párense de Manos 3 y por qué será una edición histórica
El mega evento de boxeo y entretenimiento reunirá a figuras del streaming, ex campeones y artistas en el estadio de Huracán, con una cobertura inédita en la TV abierta.
Este sábado 20 de diciembre, desde las 17, Párense de Manos 3 dará un nuevo paso en su evolución y se presentará como un espectáculo multiplataforma sin precedentes. La tercera edición del evento creado por Luquita Rodríguez será transmitida en vivo tanto por el canal de Kick del conductor como por Telefe, una combinación que refleja el crecimiento del formato y su llegada a audiencias masivas fuera del ecosistema digital.
La transmisión televisiva comenzará con la alfombra roja, donde se podrá ver la llegada de los protagonistas, influencers y celebridades invitadas. La conducción estará a cargo de la China Ansa y el Chino Leunis, quienes acompañarán toda la previa desde el estadio de Huracán, aportando el clima de gran evento que busca esta edición. A las 17.45, comenzarán oficialmente las peleas sobre el ring.
Para quienes quieran seguir el evento por televisión, Telefe lo transmitirá en vivo a través de sus señales habituales: Canal 10 en Cablevisión y Telecentro, y Canal 123 en DirecTV, con sus respectivas opciones en HD. En paralelo, la transmisión online por Kick permitirá acceder a cámaras exclusivas y al estilo más descontracturado que caracteriza a Luquita Rodríguez y su equipo.
Párense de Manos 3 reunirá a veinte creadores de contenido que se enfrentarán en combates de boxeo amateur, preparados durante meses para este desafío. La propuesta vuelve a combinar deporte, espectáculo y redes sociales, pero con una puesta en escena más ambiciosa que en las ediciones anteriores. El estadio Tomás Adolfo Ducó será el escenario de una velada que promete tribunas llenas, luces, música en vivo y un despliegue técnico propio de eventos internacionales.
Párense de Manos 3: una por una, todas las peleas del evento
El primer combate de la noche será uno de los más simbólicos: Agustín Monzón, nieto de Carlos Monzón, se enfrentará a Franco Bonavena, nieto de Ringo Bonavena, en un cruce cargado de historia para el boxeo argentino. A partir de ahí, el cronograma avanzará con peleas y shows intercalados, manteniendo un ritmo constante hasta la madrugada.
Entre los combates confirmados aparecen duelos como Vigna vs. Viciconte, Pérez vs. Jove, Dairi vs. Espe, Gabino vs. Banks, Coty vs. Carito, Mernuel vs. Cosmic Kid, Grego vs. Goncho, Perxitaa vs. Cocker y el enfrentamiento entre Pepi y Maravilla, uno de los momentos más esperados de la noche. El cierre estará a cargo de Gero vs. Mazza, cerca de la 1 de la mañana.
- 17:00 – ALFOMBRA ROJA
- 17:40 – VIDEO OPENING
- 17:45 – INICIO DEL EVENTO
- 18:00 – MONZÓN vs. BONAVENA
- 18:30 – VIGNA vs. VICICONTE
- 19:00 – SHOW UN POCO DE RUIDO
- 19:20 – PÉREZ vs. JOVE
- 19:50 – DAIRI vs. ESPE
- 20:15 – SHOW LIT KILLAH
- 20:30 – GABINO vs. BANKS
- 21:00 – COTY vs. CARITO
- 21:30 – SHOW DE TUSSIWARRIORS
- 21:50 – MERNUEL vs. COSMIC KID
- 22:20 – GREGO vs. GONCHO
- 22:50 – SHOW DE GASPAR BENEGAS
- 23:10 – PERXITAA vs. COCKER
- 23:40 – VIDEO HOMENAJE (HIMNO ARGENTINO)
- 23:50 – PEPI vs. MARAVILLA
- 00:30 – GERO vs. MAZZA
La grilla de la noche incluye once combates, varios shows musicales y momentos especiales pensados para mantener la atención durante más de ocho horas de transmisión. Desde el DJ set inicial hasta el cierre cerca de la una de la mañana, el evento buscará sostener un ritmo constante, alternando peleas con presentaciones artísticas y contenidos especiales.
Con esta edición, Párense de Manos no solo confirma su lugar como fenómeno cultural, sino que también se convierte en un caso testigo de cómo el streaming y la televisión tradicional pueden convivir y potenciarse. Lo que comenzó como una idea disruptiva hoy se consolida como uno de los espectáculos más esperados del año.
