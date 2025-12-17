Cómo ver en vivo el Párense de Manos 3 y por qué será una edición histórica

Entre los combates confirmados aparecen duelos como Vigna vs. Viciconte, Pérez vs. Jove, Dairi vs. Espe, Gabino vs. Banks, Coty vs. Carito, Mernuel vs. Cosmic Kid, Grego vs. Goncho, Perxitaa vs. Cocker y el enfrentamiento entre Pepi y Maravilla, uno de los momentos más esperados de la noche. El cierre estará a cargo de Gero vs. Mazza, cerca de la 1 de la mañana.

17:00 – ALFOMBRA ROJA

17:40 – VIDEO OPENING

17:45 – INICIO DEL EVENTO

18:00 – MONZÓN vs. BONAVENA

18:30 – VIGNA vs. VICICONTE

19:00 – SHOW UN POCO DE RUIDO

19:20 – PÉREZ vs. JOVE

19:50 – DAIRI vs. ESPE

20:15 – SHOW LIT KILLAH

20:30 – GABINO vs. BANKS

21:00 – COTY vs. CARITO

21:30 – SHOW DE TUSSIWARRIORS

21:50 – MERNUEL vs. COSMIC KID

22:20 – GREGO vs. GONCHO

22:50 – SHOW DE GASPAR BENEGAS

23:10 – PERXITAA vs. COCKER

23:40 – VIDEO HOMENAJE (HIMNO ARGENTINO)

23:50 – PEPI vs. MARAVILLA

00:30 – GERO vs. MAZZA

image

La grilla de la noche incluye once combates, varios shows musicales y momentos especiales pensados para mantener la atención durante más de ocho horas de transmisión. Desde el DJ set inicial hasta el cierre cerca de la una de la mañana, el evento buscará sostener un ritmo constante, alternando peleas con presentaciones artísticas y contenidos especiales.

Con esta edición, Párense de Manos no solo confirma su lugar como fenómeno cultural, sino que también se convierte en un caso testigo de cómo el streaming y la televisión tradicional pueden convivir y potenciarse. Lo que comenzó como una idea disruptiva hoy se consolida como uno de los espectáculos más esperados del año.