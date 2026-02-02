Morena Beltrán postuló a un jugador de Boca para el Mundial 2026 y generó polémica
El gran presente de Exequiel Zeballos en Boca reavivó el debate sobre su futuro en la Selección y la periodista sorprendió con su mirada en ESPN.
Ezequiel Zeballos atraviesa uno de sus mejores momentos desde que irrumpió en Primera. Recuperado físicamente y con continuidad, el delantero se transformó en una de las principales cartas ofensivas de Boca, aportando desequilibrio, velocidad y peso en el uno contra uno. Partido a partido, su influencia en el juego crece y su nombre empieza a consolidarse entre las figuras del equipo de Claudio Úbeda que busca conseguir un título esta temporada.
Este nivel no pasó desapercibido en el análisis televisivo. En ESPN, Morena Beltrán puso el foco en la evolución del futbolista y planteó un interrogante que rápidamente se replicó entre los hinchas: si mantiene este rendimiento, Zeballos podría meterse en la consideración para el próximo Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La reflexión sorprendió por lo directa y por el contexto competitivo que implica llegar a una convocatoria de ese calibre.
¿El Changuito puede meterse en el próximo Mundial? El análisis de Morena Beltrán que ilusiona a los hinchas de Boca
La opinión generó impacto porque instala a Zeballos en una discusión de largo plazo, vinculada no solo a su actualidad en Boca sino también a su proyección. La competencia en su puesto, la regularidad y la continuidad serán factores clave, pero el consenso es que el Changuito volvió a ser ese jugador capaz de marcar diferencias en el fútbol argentino y lo viene demostrando con el correr de las fechas dónde el equipo sumó seis de nueve posibles y empieza a instalar una idea de juego clara que ilusiona mucho.
Mientras tanto, en Boca celebran su crecimiento y disfrutan de un futbolista que empieza a asumir un rol protagónico. El interrogante ya está planteado y, aunque el camino es largo, el nivel que muestra Zeballos alimenta una ilusión que hasta hace poco parecía muy muy lejana.
