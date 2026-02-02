Morena Beltrán postuló a un jugador de Boca para el Mundial 2026 y generó polémica

¿El Changuito puede meterse en el próximo Mundial? El análisis de Morena Beltrán que ilusiona a los hinchas de Boca

La opinión generó impacto porque instala a Zeballos en una discusión de largo plazo, vinculada no solo a su actualidad en Boca sino también a su proyección. La competencia en su puesto, la regularidad y la continuidad serán factores clave, pero el consenso es que el Changuito volvió a ser ese jugador capaz de marcar diferencias en el fútbol argentino y lo viene demostrando con el correr de las fechas dónde el equipo sumó seis de nueve posibles y empieza a instalar una idea de juego clara que ilusiona mucho.